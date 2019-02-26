Гуаидо пообещал вернуться в Венесуэлу из Колумбии в течение недели
Провозгласивший себя «временным президентом» Венесуэлы спикер парламента Хуан Гуаидо, которому Верховный суд Боливарианской республики запретил выезжать из страны, уже несколько дней находится в колумбийском городе Кукута.
Отвечая на вопросы журналистов, когда он собирается вернуться из Колумбии домой, лидер венесуэльской оппозиции заявил: «На этой неделе».
Хуан Гуаидо прибыл в приграничную Кукуту, где находится центр распределения зарубежной гуманитарной помощи для жителей Венесуэлы, 22 февраля. Накануне он принял участие в заседании Группы Лимы в Боготе, передает ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее законный президент страны Николас Мадуро полностью закрыл границу с Бразилией и Колумбией. А в субботу, 23 февраля, оппозиция Венесуэлы попыталась доставить в республику иностранную гуманитарную помощь через закрытые границы, в районе пограничных переходов начались столкновения: подразделения Нацгвардии и полиции не пустили грузы в страну.
В воскресенье колумбийский министр иностранных дел Карлос Ольмес Трухильо сообщил, что в ходе столкновений на границе с Венесуэлой пострадали 285 человек - 255 венесуэльцев и 30 колумбийцев.
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Этот день ждали очень долго и оппозиция и правительство. Утверждали, что 23 февраля станет одним из самых важных дней в истории Венесуэлы… Об этом сторонники Хуана Гуаидо говорили с пафосом, чависты со страхом. Но, как обычно это бывает в Боливарианской Республике, вместо «исторической даты» мы получили очередную порцию карнавала (подробности).
Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.
ИСТОЧНИК KP.RU