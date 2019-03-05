Россия зафиксировала 3 млн кибератак с территории США

СЕГОДНЯ 08:25 2019-03-05T08:25:59+03:00

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Всего несколько дней назад с территории США было проведено 3 млн кибератак на российские IP-адреса. Такую информацию предоставил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов во время выступления в Центре имени Генри Стимсона в американской столице.

"Мы вместе теряем время, потому что мы можем быть атакованы третьей стороной". - сказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что "никто не знал" о массовых кибернападениях на нашу страну, но "реальность такова".

"Стоит ли мне сказать сегодня о том, что Соединенные Штаты вмешиваются во внутренние дела России? Я бы хотел поднять эту тему и пригласить моих американских коллег обсудить эти вопросы, чтобы выяснить, кто эти ребята, которые атакуют российские IP-адреса", - цитирует ТАСС посла.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее СМИ раскрыли факт проведения кибероперации вооруженных сил США против РФ. Инцидент якобы произошел еще в ноябре прошлого года во время выборов в Конгресс. Согласно данным журналистов, спецслужбы США временно отключили петербургское "Агентство интернет-исследований" от Сети, чтобы "помешать им развернуть кампанию по дезинформации".

ИСТОЧНИК KP.RU