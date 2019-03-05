В Белом доме назвали "позорным" расследование Конгресса против Трампа

СЕГОДНЯ 09:58 2019-03-05T09:58:18+03:00

В администрации президента США считают, что демократы начали сбор компромата, поскольку их ложная история о "сговоре с Россией" рушится

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Расследование комитета Палаты представителей Конгресса США в отношении президента страны Дональда Трампа состоит из ложных и "набивших оскомину" обвинений, а потому является "позорным и оскорбительным". Такое заявление сделала пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

По ее мнению, конгрессмен Джерри Надлер пытается вновь привлечь внимание общественности к предвыборной кампании Трампа, деятельности его команды и бизнесу, поскольку у демократов нет никаких доказательств истинности своей теории заговора. При этом, спецпрокурор Робер Мюллер уже изучал все эти сферы и не нашел ничего нового.

"Председатель Надлер и поддерживающие его демократы начали этот сбор компромата в связи с тем, что боятся, что их двухлетняя ложная история о "сговоре с Россией" рушится", - предположила Сандерс.

При этом она назвала "постыдными" издевательства конгрессменов над американцами, которые заслуживают законодателей, работающих над поиском решения серьезных проблем, а не надуманных, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что члены Конгресса США потребовали от Белого дома и Госдепартамента предоставить им все документы, имеющие отношение к встречам Трампа и президента России Владимира Путина. Более того, законодатели планируют допросить представителей обоих ведомств относительно общения двух лидеров.

ИСТОЧНИК KP.RU