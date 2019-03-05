Конгресс США потребовал от Белого дома и госдепа сведения о встречах Трампа с Путиным

СЕГОДНЯ 00:21 2019-03-05T00:35:15+03:00

Американские законодатели настаивают, чтобы представители ведомств ответили на их вопросы по этому поводу

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Американский конгресс затребовал от Белого дома и госдепартамента США документы, имеющие отношение к встречам президентов Соединенных Штатов и России. Кроме того, законодатели настаивают, чтобы представители обоих ведомств дали показания по этому поводу, ответив на их вопросы.

Об этом говорится в распространенном в понедельник совместном заявлении глав трех комитетов Палаты представителей – по разведке, по иностранным делам и по надзору, передает ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, конгрессмены считают, что американцам рассказывают не всю правду о встречах лидеров США и России. В частности, по их мнению, Дональд Трамп тщательно скрывал даже от своей администрации подробности переговоров с Владимиром Путиным летом 2017 года на полях саммита G20 в Гамбурге. Отмечалось, что он тогда якобы отобрал у присутствовавшего на этой встрече переводчика все его записи.

В январе этого года профильные комитеты конгресса решили «изучить тайны вокруг отношений Трампа и Путина», а также выяснить, как их отношения «влияют на национальную безопасность США».

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ИСТОЧНИК KP.RU