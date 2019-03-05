2019-03-05T00:35:15+03:00
Политика

Конгресс США потребовал от Белого дома и госдепа сведения о встречах Трампа с Путиным

Американские законодатели настаивают, чтобы представители ведомств ответили на их вопросы по этому поводу
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в ГамбургеВстреча Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в ГамбургеФото: REUTERS
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Американский конгресс затребовал от Белого дома и госдепартамента США документы, имеющие отношение к встречам президентов Соединенных Штатов и России. Кроме того, законодатели настаивают, чтобы представители обоих ведомств дали показания по этому поводу, ответив на их вопросы.

Об этом говорится в распространенном в понедельник совместном заявлении глав трех комитетов Палаты представителей – по разведке, по иностранным делам и по надзору, передает ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, конгрессмены считают, что американцам рассказывают не всю правду о встречах лидеров США и России. В частности, по их мнению, Дональд Трамп тщательно скрывал даже от своей администрации подробности переговоров с Владимиром Путиным летом 2017 года на полях саммита G20 в Гамбурге. Отмечалось, что он тогда якобы отобрал у присутствовавшего на этой встрече переводчика все его записи.

В январе этого года профильные комитеты конгресса решили «изучить тайны вокруг отношений Трампа и Путина», а также выяснить, как их отношения «влияют на национальную безопасность США».

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Чем отличалось рукопожатие Путина и Трампа год назад и сейчас

Иная деталь может рассказать порой о раскладе мировой политики и ее подводных камнях лучше, чем сто томов аналитики. Вот и на встрече президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки сразу бросилось в глаза рукопожатие. Оно заметно отличалось от их предыдущей встречи в Гамбурге ровно год назад (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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