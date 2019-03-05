СБУ проводит обыски в квартире оппозиционного журналиста Скачко
Служба безопасности Украины проводит обыск в киевской квартире журналиста Владимира Скачко, многие статьи которого носят довольно оппозиционный характер. О проведении следственных действий дома у мужчины сообщила его супруга.
По ее словам, силовики заявились утром во вторник, 5 марта. При этом они не стали объяснять, с чем связано проведение обыска, ссылаясь на тайну следствия.
Прибывшего на место инцидента адвоката Алексея Панасюка в квартиру вовсе не пустили. Удостоверение юриста все еще изготавливается, а обычный паспорт сотрудников СБУ не устроил.
При этом, как уточнил сам Скачко, у него уже заключен договор с другим адвокатом, однако он не против того, чтобы его интересы защищал Панасюк. Между тем, издание "Страна.ua" считает, что все происходящее является частью кампании против украинских журналистов. Это подтверждает и тот факт, что в ноябре 2018 года данные Скачко появились в базе данных скандально известного сайта "Миротворец".
"КП" писала о том, что в настоящий момент под арестом уже находится другой украинский журналист Кирилл Вышинский. Главный редактор РИА Новости Украина был обвинен в государственной измене, и сейчас российские власти активно работают над его освобождением.
ИСТОЧНИК KP.RU
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