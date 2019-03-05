2019-03-05T13:59:13+03:00
Политика

Москалькова попросила комиссара ОБСЕ помочь журналисту Вышинскому

Речь идет о медицинском осмотре арестованного на Украине мужчины и возможности его освобождения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна МоскальковаУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна МоскальковаФото: Александр ГЛУЗ
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой об оказании помощи главному редактору РИА Новости Украины Кириллу Вышинскому, который был арестован и обвинен киевскими властями в государственной измене.

В соответствующем письме, отправленном омбудсменом во вторник, 5 марта, говорится о необходимости проведения независимого медицинского обследования журналиста и смягчении условий его содержания. Москалькова напомнила, что на последнем судебном заседании мужчине стало плохо, приходилось несколько раз вызывать "скорую помощь".

"Но украинская сторона не готова заменить ему нахождение под стражей на домашний арест или другую более мягкую меру наказания", - подчеркнула уполномоченная.

При этом она добавила, что была бы очень благодарна Бачелет за попытку "как-то повлиять" на киевские власти, поскольку на деле Кирилл Вышинский не совершил ничего противоправного, а всего лишь занимался профессиональной журналистской деятельностью, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее освобождения главреда РИА Новости Украина требовали не только в Москве, но и в ОБСЕ. Более того. у посольство незалежной в российской столице не раз устраивались протестные акции.

Акция в защиту Кирилла Вышинского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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