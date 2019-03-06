"Буду по ней скучать": Трамп посмеялся над Клинтон за отказ участвовать в президентских выборах

СЕГОДНЯ 05:30 2019-03-06T05:30:16+03:00

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Президент США Дональд Трамп заявил, что будет скучать на выборах 2020 года по своей сопернице в предвыборной гонке-2016 Хиллари Клинтон. Об этом глава Белого дома сообщил в Twitter.

"(Лживая) Хиллари Клинтон подтвердила, что она не будет баллотироваться в 2020 году, отказавшись от третьей заявки на Белый дом. Хреново, это значит, что я больше не смогу снова соперничать с ней? Буду по ней очень скучать!", - написал он.

Как писал сайт kp.ru, 4 марта экс-госсекретарь США заявила, что не намерена снова баллотироваться на пост президента США в в 2020 году. Также она отказалась бороться за кресло губернатора или мэра Нью-Йорка. Клинтон пояснил, что сосредоточилась на помощи своей партии, а также "наслаждается жизнью писателя, активиста и бабушки", передает

Напомним, что еще в январе 2019 года СМИ писали, что экс-первая леди США не исключает того, что снова попытается стать во главе администрации Соединенных Штатов и пойдет на выборы 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU