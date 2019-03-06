2019-03-06T05:30:16+03:00
Политика

"Буду по ней скучать": Трамп посмеялся над Клинтон за отказ участвовать в президентских выборах

Экс-госсекретарь отказалась снова выдвигаться в президенты США
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Президент США Дональд Трамп на фоне портрета экс-первой леди США Хиллари КлинтонПрезидент США Дональд Трамп на фоне портрета экс-первой леди США Хиллари КлинтонФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет скучать на выборах 2020 года по своей сопернице в предвыборной гонке-2016 Хиллари Клинтон. Об этом глава Белого дома сообщил в Twitter.

"(Лживая) Хиллари Клинтон подтвердила, что она не будет баллотироваться в 2020 году, отказавшись от третьей заявки на Белый дом. Хреново, это значит, что я больше не смогу снова соперничать с ней? Буду по ней очень скучать!", - написал он.

Как писал сайт kp.ru, 4 марта экс-госсекретарь США заявила, что не намерена снова баллотироваться на пост президента США в в 2020 году. Также она отказалась бороться за кресло губернатора или мэра Нью-Йорка. Клинтон пояснил, что сосредоточилась на помощи своей партии, а также "наслаждается жизнью писателя, активиста и бабушки", передает

Напомним, что еще в январе 2019 года СМИ писали, что экс-первая леди США не исключает того, что снова попытается стать во главе администрации Соединенных Штатов и пойдет на выборы 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Гульнару Каримову перевели в колонию общего режима
В Генштабе считают нецелесообразным отказ от призыва в армию в России
Американские сенаторы предложили законопроект об окончании войны в Афганистане
США могут не передать Турции истребители F-35 из-за покупки Анкарой С-400
Пранкеры Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле
США не исключают введение санкций за сотрудничество с правительством Венесуэлы
Медведев во время прогулки с премьером Люксембурга встретил великого герцога Анри
Посол США призывает власти Украины уволить главу антикоррупционной прокуратуры
Это просто фантастический "Аякс"! "Реал" разгромлен голландцами в Мадриде 1:4
ФАС увидела в рекламе с Киркоровым нарушение закона
Во Франции спецназ штурмовал тюремное помещение, где забаррикадировался заключенный
Microsoft считает Россию лидером по внедрению искусственного интеллекта
Бережковская набережная в Москве погрузилась во тьму из-за аварии на ТЭЦ-12