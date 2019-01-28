CNN: Клинтон может снова побороться с Трампом за пост президента США

СЕГОДНЯ 04:58 2019-01-28T05:28:24+03:00

Демократ Хиллари Клинтон на выборах в 2016 году уже проиграла республиканцу Дональду Трампу Фото: REUTERS

По крайней мере, в окружении экс-госсекретаря говорят, что она не исключает своего участия в выборах 2020 года [видео]

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Бывшая соперница Дональда Трампа в предыдущей президентской гонке Хиллари Клинтон может попробовать снова побороться с ним за кресло в Белом доме. По крайней мере, как утверждают в ее окружении, экс-госсекретарь не исключает возможности своего участия в следующих выборах президента США, которые пройдут в ноябре 2020 года, сообщает CNN со ссылкой на неназванные источники.

Один из собеседников телеканала рассказал, как бывшая первая леди Америки говорила близким людям, что «не отказывается от идеи участвовать в гонке в 2020 году». Отмечается, что эту информацию подтвердил три человека.

Однако это не значит, что Клинтон уже готовится к избирательной кампании или строит какие-то планы, уточняет CNN. Более того, некий «близкий друг» 71-летней демократки заявил, что очень удивится, если она вновь решится вступить в борьбу за главный государственный пост.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее о намерении баллотироваться в президенты США объявила сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Кирстен Гиллибранд. Позже стало известно, что возможность своего участия в будущих выборах рассматривает также бывший главный управляющий сети кофеен Starbucks Говард Шульц.

К слову, Дональд Трамп в конце ноября заявил, что не видит достойных соперников на будущих президентских выборах. Единственный, с кем ему было бы интересно побороться за Белый дом, – бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, но Трамп не уверен в планах самого бизнесмена на этот счет.

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