2019-03-05T09:38:27+03:00
Происшествия

Суд Токио удовлетворил просьбу Карлоса Гона об освобождении под залог

Если же прокуратура подаст апелляцию на данное решение, экс-главе Nissan придется остаться под стражей еще на какое-то время
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Экс-глава Nissan Motor Карлос ГонЭкс-глава Nissan Motor Карлос ГонФото: REUTERS
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Токийский окружной суд удовлетворил ходатайство защиты экс-главы автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона об освобождении его под залог в размере одного миллиарда йен или 8,93 млн долларов.

Напомним, что обвиняемый в финансовых махинациях топ-менеджер провел за решеткой уже более 100 дней. Он может покинуть следственный изолятор вечером во вторник, 5 марта, однако у прокуратуры все еще есть время на подачу апелляции. В таком случае Гону придется провести под стражей еще какое-то время до тех пор, пока суд не примет решение по жалобе со стороны обвинения, передает Kyodo.

Между тем, по словам адвоката экс-главы Nissan, если предприниматель все же сможет выйти под залог, то за его домом будет вестись постоянное видеонаблюдение. Более того, все коммуникации, в частности, телефонные звонки, также будут отслеживаться. Кроме того, по данным агентства Reuters, топ-менеджеру будет строго запрещено покидать территорию Японии.

Сайт kp.ru писал о том, что Карлоса Гона арестовали 19 ноября 2018 года по подозрению в занижении сведений о доходах с целью уклонения от уплаты налогов. Позже мужчине были предъявлены также обвинения в нарушении юридических обязательств по отношению к корпорации Nissan. Адвокаты предпринимателя подавали уже несколько запросов на освобождение их подзащитного под залог, но все они ранее отклонялись.

ИСТОЧНИК KP.RU

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