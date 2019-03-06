27-летняя россиянка погибла на отдыхе в Таиланде

СЕГОДНЯ 11:27 2019-03-06T11:27:21+03:00

27-летняя россиянка погибла во время отдыха в Таиланде Фото: Виктория МИНАЕВА

Тело девушки нашли возле одного из отелей на Патонг Бич

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27-летняя россиянка скончалась во время отдыха в Таиланде. Тело девушки было обнаружено у одного из отелей в районе пляжа Патонг Бич.

К тому моменту, как туристку нашли, она уже была мертва. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. О подробностях сообщает портал Phuket News.

Российская туристка жила именно в этом отеле. ФОТО: https://twitter.com/thaimythbuster/status/1102863280131891200

По одной из версий, которую рассматривают стражи порядка, все случившееся несчастный случай. Сотрудники отеля подтвердили, что погибшая приехала на отдых вместе с подругой. Вечером 5 марта они вернулись в отель и были нетрезвы. Девушки долго сидели на балконе номера на 4 этаже, разговаривали и пили коктейли. А утром одну из них нашли лежащую рядом со зданием.

Приятельница рассказала, что ушла в номер раньше, а погибшая осталась одна на балконе. Никаких других подробностей девушка не сообщила.

Посольство России в Таиланде в курсе ситуации. Представители дипведомства уже связались с родственниками туристки, после всех процедур будет решен вопрос о транспортировке тела девушки на родину, сообщает Пятый канал.

С начала года в Таиланде погибло уже несколько россиян.

11 февраля, посольство РФ в Таиланде сообщило о гибели российского туриста. По данным дипмиссии, 44-летний мужчина скончался в больнице, куда он был доставлен после падения с четвертого этажа международного аэропорта Суварнабхуми в Бангкоке.

В январе российский турист погиб во время отдыха в Таиланде. 35-летний мужчина упал с мотоцикла и разбился. Трагедия случилась на острове Самуи.

ИСТОЧНИК KP.RU