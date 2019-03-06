В России контрразвездка за последний год разоблачила почти 600 шпионов
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что за 2018 год российская контрразвездка разоблачила почти 600 иностранных шпионов. Российский глава также подчеркнул, что зарубежные разведки наращивают активность на российском направлении.
- Благодаря успешным спецоперациям была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб. Мы видим, что зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении, - отметил Путин.
Президент РФ подчеркнул, что зарубежные страны всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера, сообщает "Интерфакс".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях Россия зафиксировала 3 миллионов кибератак с территории США. Посол РФ в Вашингтоне уже предложил своим американским коллегам обсудить данную ситуацию.
А за 2017 год кибератаки нанесли России ущерб в 600 млрд рублей. Мировые потери составили около 1 триллиона рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, также отметив, что 2017 году во всем мире кибератаки привели к убыткам около 1 триллиона долларов.
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ИСТОЧНИК KP.RU