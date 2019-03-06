В России контрразвездка за последний год разоблачила почти 600 шпионов

СЕГОДНЯ 14:24 2019-03-06T14:32:48+03:00

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что "зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность в стране" Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что "зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность в стране"

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Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что за 2018 год российская контрразвездка разоблачила почти 600 иностранных шпионов. Российский глава также подчеркнул, что зарубежные разведки наращивают активность на российском направлении.

- Благодаря успешным спецоперациям была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб. Мы видим, что зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении, - отметил Путин.

Президент РФ подчеркнул, что зарубежные страны всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера, сообщает "Интерфакс".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях Россия зафиксировала 3 миллионов кибератак с территории США. Посол РФ в Вашингтоне уже предложил своим американским коллегам обсудить данную ситуацию.

А за 2017 год кибератаки нанесли России ущерб в 600 млрд рублей. Мировые потери составили около 1 триллиона рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, также отметив, что 2017 году во всем мире кибератаки привели к убыткам около 1 триллиона долларов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="420" src="https://www.kp.ru/video/embed/670290" frameborder="0"></iframe> На Кубани задержали украинского шпиона.

ИСТОЧНИК KP.RU