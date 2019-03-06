2019-03-06T14:39:49+03:00
Происшествия

Раулю Арашукову предъявлено обвинение по двум статьям

Речь идет о создании преступного сообщества и хищении газа на 30 млрд рублей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Рауль Арашуков. Фото: СтаврополькрайгазРауль Арашуков. Фото: Ставрополькрайгаз
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Советнику главы "Газпром межрегионгаз" Раулю Арашукову предъявили официальное обвинение сразу по двум статьям, которые касаются создания организованного преступного сообщества и хищения газа на сумму около 30 млрд рублей.

Напомним, что по подозрению в совершении именно этих преступлений предприниматель и был задержан еще в конце января 2019 года.

"Раулю Арашукову следствием предъявлено обвинение по статьям, по которым он ранее подозревался", - передает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.

Сайт kp.ru писал о том, что в настоящий момент бизнесмен содержится в московском СИЗО "Лефортово". Причем в соседней камере ожидает суда его сын, сенатор Рауф Арашуков, который был задержан практически одновременно со своим отцом.

По версии следствия, 32-летний член Совфеда причастен к организации двух убийств, давлению на свидетеля, а также создании преступной группировки. Помимо Арашуковых по данному делу были арестованы еще четверо руководителей крупных газовых компаний Северного Кавказа.

Обыск в доме Арашуковых. Оперативная видеосъемка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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