Раулю Арашукову предъявлено обвинение по двум статьям

СЕГОДНЯ 14:39 2019-03-06T14:39:49+03:00

Речь идет о создании преступного сообщества и хищении газа на 30 млрд рублей

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Советнику главы "Газпром межрегионгаз" Раулю Арашукову предъявили официальное обвинение сразу по двум статьям, которые касаются создания организованного преступного сообщества и хищения газа на сумму около 30 млрд рублей.

Напомним, что по подозрению в совершении именно этих преступлений предприниматель и был задержан еще в конце января 2019 года.

"Раулю Арашукову следствием предъявлено обвинение по статьям, по которым он ранее подозревался", - передает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.

Сайт kp.ru писал о том, что в настоящий момент бизнесмен содержится в московском СИЗО "Лефортово". Причем в соседней камере ожидает суда его сын, сенатор Рауф Арашуков, который был задержан практически одновременно со своим отцом.

По версии следствия, 32-летний член Совфеда причастен к организации двух убийств, давлению на свидетеля, а также создании преступной группировки. Помимо Арашуковых по данному делу были арестованы еще четверо руководителей крупных газовых компаний Северного Кавказа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693974" frameborder="0"></iframe> Обыск в доме Арашуковых. Оперативная видеосъемка.

ИСТОЧНИК KP.RU