Правительство РФ утвердило правила маркировки табачной продукции
Правительство России утвердило правило маркировки табачной продукции цифровым кодом.
Так, с 1 июля 2019 года производители и импортеры будут обязаны наносить новую маркировку на упаковки сигарет и папирос. А с 1 июля следующего года - на упаковки других видов табачной продукции.
Соответственно, организации оптовой и розничной торговли обязаны зарегистрироваться в системе мониторинга за оборотом товаров до 30 июня текущего года.
К слову, с июля этого года сведения о нанесении идентификационных знаков, вводе в оборот, обороте и выводе из оборота табачной продукции должны будут заноситься в систему маркировки, сообщает "РИА-Новости".
Новаяы маркировка предусматривает нанесение на каждую упаковку сигарет цифрового Data Matrix кода, который внешне похож на QR-код. Он будет содержать данные о производителе и движении товара от завода до магазина.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что с 1 марта текущего года вступили в силу поправки в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма". Согласно им, для предотвращения незаконной торговли табачной продукцией допустимо использование данных системы маркировки.
Также в декабре прошлого года стало известно о том, что в Госдуме предложили вернуть курилки в аэропортах. Профильный комитет поддержал законопроект о курении в специальных помещениях на территории терминалов.
ИСТОЧНИК KP.RU