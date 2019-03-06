2019-03-06T14:57:17+03:00
Общество

Правительство РФ утвердило правила маркировки табачной продукции

С 1 июля 2019 года производители и импортеры будут обязаны наносить на упаковки сигарет цифровой код
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Правительство РФ утвердило правила маркировки табачной продукцииПравительство РФ утвердило правила маркировки табачной продукцииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Правительство России утвердило правило маркировки табачной продукции цифровым кодом.

Так, с 1 июля 2019 года производители и импортеры будут обязаны наносить новую маркировку на упаковки сигарет и папирос. А с 1 июля следующего года - на упаковки других видов табачной продукции.

Соответственно, организации оптовой и розничной торговли обязаны зарегистрироваться в системе мониторинга за оборотом товаров до 30 июня текущего года.

К слову, с июля этого года сведения о нанесении идентификационных знаков, вводе в оборот, обороте и выводе из оборота табачной продукции должны будут заноситься в систему маркировки, сообщает "РИА-Новости".

Новаяы маркировка предусматривает нанесение на каждую упаковку сигарет цифрового Data Matrix кода, который внешне похож на QR-код. Он будет содержать данные о производителе и движении товара от завода до магазина.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что с 1 марта текущего года вступили в силу поправки в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма". Согласно им, для предотвращения незаконной торговли табачной продукцией допустимо использование данных системы маркировки.

Также в декабре прошлого года стало известно о том, что в Госдуме предложили вернуть курилки в аэропортах. Профильный комитет поддержал законопроект о курении в специальных помещениях на территории терминалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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