ФСБ возбудила 405 уголовных дел в рамках борьбы с коррупцией

СЕГОДНЯ 14:54 2019-03-06T14:54:53+03:00

Еще около 7 тысяч расследований было инициировано другими органами

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Федеральная служба безопасности России возбудила 405 уголовных дел в рамках борьбы с коррупцией за минувший год. Такие цифры озвучил президент РФ Владимир Путин во время выступления на ежегодном заседании коллегии ФСБ.

При этом, согласно его данным, другие органы за это время инициировали еще порядка 7 тысяч антикоррупционных расследований.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в рамках подведения итогов службы безопасности за 2018 год, Путин указал также на значительно снижение числа преступлений террористической направление. За последние 12 месяцев было зафиксировано всего девять подобных случаев, что в сто раз меньше, чем десять лет назад.

При этом силовикам в ходе спецопераций удалось разоблачить также около 600 иностранных агентов, которые значительно нарастили активность на российском направлении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/692019" frameborder="0"></iframe> Взятка сотруднику фсб в Балаково.

ИСТОЧНИК KP.RU