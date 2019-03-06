Таллин: Москва не вмешивалась в выборы в Эстонии

СЕГОДНЯ 18:23 2019-03-06T18:23:45+03:00

По словам главы полиции безопасности, Россия якобы проявляла интерес к плебисциту, но не пыталась влиять напрямую

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Россия не оказывала влияние на выборы в эстонский парламент, но проявляла заинтересованность к плебисциту. Соответствующие заявление сделал глава полиции безопасности Эстонии Арнольд Синисалу в среду, 6 марта.

Ранее власти Эстонии говорили о том, что Москва якобы вмешивается во внутреннюю политику страны. Однако, глава полиции безопасности признал, что в случае с парламентскими выборами прямого влияния не было.

«Россия не оказала прямого влияния на выборы в национальный парламент» - сказал он.

«Кажется, что Россия оказывала влияние на США и Западную Европу, чтобы через них повлиять на нас, поскольку прямые атаки не давали результатов. Влияние было через СМИ, соцсети и личные контакты. Но ничего экстраординарного, по нашему мнению, не было» - заявил Синисалу.

Напомним, что на прошедших 3 марта парламентских выборах в Эстонии победила самая крупная в республике оппозиционная праволиберальная партия Реформ. По данным Республиканской избирательной комиссии, за нее проголосовали почти 29% граждан. Таким образом, реформисты обеспечили себе 34 места в Рийгикогу (однопалатном эстонском парламенте) из 101, что на четыре мандата больше, чем у них сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU