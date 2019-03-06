2019-03-06T18:23:45+03:00
Политика

Таллин: Москва не вмешивалась в выборы в Эстонии

По словам главы полиции безопасности, Россия якобы проявляла интерес к плебисциту, но не пыталась влиять напрямую
Елена Гильманова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Таллин: Москва не вмешивалась в выборы в ЭстонииТаллин: Москва не вмешивалась в выборы в ЭстонииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Россия не оказывала влияние на выборы в эстонский парламент, но проявляла заинтересованность к плебисциту. Соответствующие заявление сделал глава полиции безопасности Эстонии Арнольд Синисалу в среду, 6 марта.

Ранее власти Эстонии говорили о том, что Москва якобы вмешивается во внутреннюю политику страны. Однако, глава полиции безопасности признал, что в случае с парламентскими выборами прямого влияния не было.

«Россия не оказала прямого влияния на выборы в национальный парламент» - сказал он.

«Кажется, что Россия оказывала влияние на США и Западную Европу, чтобы через них повлиять на нас, поскольку прямые атаки не давали результатов. Влияние было через СМИ, соцсети и личные контакты. Но ничего экстраординарного, по нашему мнению, не было» - заявил Синисалу.

Напомним, что на прошедших 3 марта парламентских выборах в Эстонии победила самая крупная в республике оппозиционная праволиберальная партия Реформ. По данным Республиканской избирательной комиссии, за нее проголосовали почти 29% граждан. Таким образом, реформисты обеспечили себе 34 места в Рийгикогу (однопалатном эстонском парламенте) из 101, что на четыре мандата больше, чем у них сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Апелляционный суд в Херсоне оставил Вышинского под арестом до 4 апреля
Антикорупционный прокурор Украины назвал слова посла США вмешательством в дела страны
Посол КНДР в РФ: США стремятся блокировать научно-техническое развитие России и Китая
Суд привлек к ответственности пытавшуюся обмануть госбанк арбитражную управляющую
Британский эсминец сопровождает отряд во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» в Ла-Манше
Генштаб ВС Украины заявил об угрозе вторжения со стороны России
Москалькова: власти Греции должны избежать политизации в деле о выдачи Калиниа Украине
Глава Минтранса заявил, что из-за закрытия неба над Пакистаном авиабилеты могут подорожать
Индия заявила, что их СУ-30 увернулся от пакистанской ракеты
Норвежский лыжник Клебо получил условный срок за ДТП
Путин одобрил закон, освобождающий ипотечных должников от уплаты исполнительского сбора
Кандидат в президенты Украины призвал подготовить граждан к войне с Россией
Минпросвещения РФ отреагировало на слова владимирской чиновницы о школьном питании
Ученые смогли нейтрализовать разряды молнии в облаках
Орешкин согласился с Володиным в необходимости более детально обсудить нацпроекты
Люксембург выступает за диалог между РФ и США