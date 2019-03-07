Конгресс США призвал запретить финансирование разработки ракет, которые нарушают ДРСМД

СЕГОДНЯ 09:38 2019-03-07T09:50:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Конгресс США опубликовал текст законопроекта, который запрещает Пентагону использовать бюджетные средства на испытание, закупку или развертывание ракет, которые упоминаются в ДРСМД.

- Никакие бюджетные средства, выделенные Министерству обороны или каким-то другим образом ставшие ему доступными на 2020 финансовый год или любой последующий, не могут быть предоставлены или затрачены на испытание, оценку, закупку или развертывание любых ракет ДРСМД, - подчеркивается в документе .

К слову, законопроект на рассмотрение палаты представителей внесла в середине февраля текущего года кандидат в президенты США, конгрессвуман от штата Гавайи Тулси Габбард. Однако, как отмечают местные СМИ, шансы принятия законопроекта можно оценить как низкие, поскольку в конгрессе США поддерживают жесткую позицию администрации по ДРСМД, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что США со 2 февраля приостанавливают участие в ДРСМД. Ранее о выходе Соединенных Штатов из соглашения объявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Спустя несколько дней Хиллари Клинтон раскритиковала Дональда Трампа за выход США из ДРСМД. Политик подчеркнула, что "выход из соглашения с Россией без переговоров "увеличивает непредсказуемость" в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU