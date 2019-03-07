СЕГОДНЯ 10:20 2019-03-07T10:31:29+03:00

В индийском штате Джамму и Кашмир на автобусной остановке прогремел взрыв Фото: Мария ГОРЕЛОВА

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Сильный взрыв прогремел в четверг, 7 марта, на автобусной остановке в северном индийском штате Джамму и Кашмир.

В результате инцидента пострадали десять человек. Все они были доставлены в ближайшую больницу. Информация о причине взрыва пока не поступала. На данный момент место происшествия оцеплено сотрудниками сил безопасности.

По предварительным данным следователей, неизвестные бросили гранату к дверям автобуса, когда он подъехал к остановке, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что несколько дней назад Индия и Пакистан устроили перестрелку в Кашмире. В Нью-Дели заявили, что Исламская Республика первой нарушила режим прекращения огня.

В Индии 13 февраля произошел сильный взрыв на судоверфи, погибли пять человек. Еще 11 человек пострадали, им оказывается медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU