Кокорин рассказал о травмах, полученных в СИЗО

СЕГОДНЯ 14:21 2019-03-07T14:21:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин рассказал о травме, полученной в СИЗО "Бутырка". По словам футболиста, в ходе лечения он получил ожог.

"Сейчас это просто две болячки, намазанные зеленкой. Обидно, что развели ажиотаж из-за какого-то ожога, а вот о том, что впоследствии с моим здоровьем могут возникнуть еще более серьезные проблемы, в СМИ почему-то не говорят", - приводит издание "Известия" слова Кокорина. Футболист также отметил, что все еще испытывает проблемы, связанные с травмой колена: в частности, он испытывает боль при ходьбе.

В феврале адвокат Кокорина Андрей Ромашов сообщил об ожоге, полученном футболистом "Зенита" после электрофореза. Представители Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), в свою очередь, опровергли эту информацию. В скором времени к Кокорину должны допустить врачей "Зенита".

Александр Кокорин был заключен под стражу в конце прошлого года. В начале октября 2018 года футболист принял участие в двух потасовках в центре Москвы, после чего ему и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, который также принимал участие в драках, были предъявлены обвинения в хулиганстве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/690423" frameborder="0"></iframe> Арест Кокорина и Мамаева продлили до 8 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU