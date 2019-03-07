2019-03-07T14:35:29+03:00
В мире

Huawei обвинила власти США во взломе корпоративных серверов

В корпорации заявили о наличии явных тому доказательств
Елизавета ФРОЛОВА
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В декабре в Канаде по запросу США задержали финансового директора Huawei Мэн ВаньчжоуВ декабре в Канаде по запросу США задержали финансового директора Huawei Мэн ВаньчжоуФото: REUTERS
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Китайская телекоммуникационная компания Huawei обвинила правительство США в незаконном проникновении на ее корпоративные сервера. Об этом в четверг сообщил информационный портал Sina со ссылкой на представителя штаб-квартиры корпорации в Шэньчжэне.

«У нас есть явные доказательства того, что правительство США проникало на сервера Huawei», - цитирует ТАСС заявление представителя компании.

Ранее стало известно, что Huawei подала в суд на американское правительство из-за заявлений об использовании ее технологий властями КНР для слежки. В корпорации заявили, что власти США не предоставили никаких доказательств, которые бы оправдывали введение санкций на продукты Huawei.

В декабре в Канаде по запросу США задержали финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу. Арест связан с делом о нарушении американских санкций против Ирана. Еще одного сотрудника корпорации задержали в январе в Польше. Его обвинили в шпионаже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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