2019-03-07T15:26:42+03:00
Политика

Мария Захарова назвала поступок Чехии «циничным и продуманным демаршем»

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала ситуацию с отказом российскому дипломату во въезде в страну
Елена АКИМОВА
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В российском МИД назвали поступок Чехии продуманным демаршемВ российском МИД назвали поступок Чехии продуманным демаршемФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала ситуацию с чешскими властями, которые отказали во въезде российскому дипломату.

- Сотруднику МИД РФ в аэропорту Чехии было объявлено, что в отношении него действует запрет и пересечь границу он не может. Поведение чешской стороны - это циничный и продуманный демарш, - цитирует ФАН слова Марии Захаровой.

Москва не оставит данный поступок без ответа. Пока об ответных мерах не сообщается, но дипломаты подчеркивают, что ответственны за подобные ситуации инициаторы.

«Ответственность за вероятные негативные последствия бездумной политики по отношению к России целиком ложится на инициаторов таких кампаний», — подчеркнула Захарова.

Сайт kp.ru сообщал, что члена российской делегации, прибывшей в Прагу для заседания межправительственной комиссии, не пустили на территорию Чехии. В российском посольстве сделали представление заместителю министра иностранных дел Чехии, в котором отметили недружественный характер действий Праги.

Министерство иностранных дел Чехии отказалось комментировать инцидент с российским дипломатом, которого не пустили в республику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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