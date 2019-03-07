Военный эксперт рассказал о цели американского самолета-разведчика над Балтикой
Об успешном перехвате американского самолета-разведчика RC-135 в четверг, 7 марта сообщили в Министерстве обороны РФ. Военный эксперт уверен, что целью пилота была разведка у границ Калининградской, Псковской и Ленинградской областей.
Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов предполагает, что самолет понялся с одного из британских военных аэродромов.
Действия российского летчика эксперт оценил, как высокопрофессиональные и соответствующие нормативной базе.
- После сближения с российским истребителем Су-27 американский RC-135V был вынужден отойти от границ России и сменить курс. Надо помнить, что западные границы России являются предметом неусыпного исследования со стороны разведки НАТО, - цитирует газета «Известия» слова Михайлова.
Ранее два американских самолета - разведчика были замечены у российских границ на Балтике и вдоль Черноморского побережья. Днем патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы. Позже он пролетел воздушное пространство Болгарии и изучил Черноморское побережье России.
Истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик США RC-135.В Минобороны уточнили, что приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель была обнаружена над нейтральными водами Балтийского моря
ИСТОЧНИК KP.RU