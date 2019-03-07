Военный эксперт рассказал о цели американского самолета-разведчика над Балтикой

СЕГОДНЯ 16:52 2019-03-07T16:52:29+03:00

Специалист уверен, что военные пытались мониторить приграничные районы с Калининградской, Псковской и Ленинградской областями

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Об успешном перехвате американского самолета-разведчика RC-135 в четверг, 7 марта сообщили в Министерстве обороны РФ. Военный эксперт уверен, что целью пилота была разведка у границ Калининградской, Псковской и Ленинградской областей.

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов предполагает, что самолет понялся с одного из британских военных аэродромов.

Действия российского летчика эксперт оценил, как высокопрофессиональные и соответствующие нормативной базе.

- После сближения с российским истребителем Су-27 американский RC-135V был вынужден отойти от границ России и сменить курс. Надо помнить, что западные границы России являются предметом неусыпного исследования со стороны разведки НАТО, - цитирует газета «Известия» слова Михайлова.

Ранее два американских самолета - разведчика были замечены у российских границ на Балтике и вдоль Черноморского побережья. Днем патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы. Позже он пролетел воздушное пространство Болгарии и изучил Черноморское побережье России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/695789" frameborder="0"></iframe> Истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик США RC-135.В Минобороны уточнили, что приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель была обнаружена над нейтральными водами Балтийского моря

ИСТОЧНИК KP.RU