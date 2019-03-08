2019-03-08T03:04:16+03:00
В мире

Тим Кук сменил имя в соцсетях после оговорки Трампа

Гендиректор Apple использует вместо фамилии логотип корпорации
Юлия ДИВЕЕВА
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Генеральный директор корпорации Apple Тим КукГенеральный директор корпорации Apple Тим КукФото: СОЦСЕТИ
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Генеральный директор корпорации Apple Тим Кук в своем аккаунте в Twitter изменил имя после оговорки президента США Дональда Трампа на заседании консультативного совета по кадровой политике.

Во время этой встречи глава государства обратился к Куку, назвав его Тимом Эпплом. В тот момент директор Apple никак не отреагировал на эту оплошность Трампа, но на следующий день, 7 марта он изменил свое имя на "Tim Apple", поставив вместо фамилии логотип компании - надкусанное яблоко.

Тим Кук теперь зовется Тим Эппл Фото: СОЦСЕТИ

Тим Кук теперь зовется Тим ЭпплФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, сайт kp.ru писал, что 6 марта во время официальной встречи в Белом доме, Трамп несколько раз назвал Кука Тимом Эпплом. На встрече обсуждались вопросы развития технологий в сфере образования.

Трамп назвал главу Apple Тимом Эпплом.

Это не первый раз, когда Трамп дает руководителям фамилии по названиям их компаний. Так в мае 2018 года президент США назвал Мариллин Хьюсон - исполнительного директора корпорации Lockheed Martin, - Мариллин Локхид.

ИСТОЧНИК KP.RU

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