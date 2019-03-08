Минобороны Турции анонсировало развертывание С-400 в стране

СЕГОДНЯ 15:07 2019-03-08T15:07:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 8 марта, в Турции рассказали, когда планируется приступить к развертыванию в стране российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. По словам министра национальной обороны республики Хулуси Акара, процесс размещения ЗРС начнется в октябре, а пока военные специалисты изучают, в каких регионах их лучше установить.

«Развертывание С-400 начнется в октябре, ВВС изучают, в каких регионах их лучше установить», - приводит слова Акара агентство Anadolu.

Также глава Минобороны Турции подчеркнул, что приобретение именно российских ЗРС было «вынужденной мерой». По его словам, С-400 необходимы для «обеспечения защиты населения страны».

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Москва и Анкара еще в июле 2017 года подписали контракт на поставки четырех дивизионов российских ЗРК С-400 «Триумф» на общую сумму 2,5 миллиарда долларов. После этого США неоднократно требовали аннулировать это соглашение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/679752" frameborder="0"></iframe> Комплекс С-400 был протестирован на полигоне Капустин Яр.

ИСТОЧНИК KP.RU