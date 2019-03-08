2019-03-08T15:07:53+03:00
В мире

Минобороны Турции анонсировало развертывание С-400 в стране

Как выяснилось, процесс начнется в октябре [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Зенитные ракетные системы С-400 «Триумф»Зенитные ракетные системы С-400 «Триумф»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 8 марта, в Турции рассказали, когда планируется приступить к развертыванию в стране российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. По словам министра национальной обороны республики Хулуси Акара, процесс размещения ЗРС начнется в октябре, а пока военные специалисты изучают, в каких регионах их лучше установить.

«Развертывание С-400 начнется в октябре, ВВС изучают, в каких регионах их лучше установить», - приводит слова Акара агентство Anadolu.

Также глава Минобороны Турции подчеркнул, что приобретение именно российских ЗРС было «вынужденной мерой». По его словам, С-400 необходимы для «обеспечения защиты населения страны».

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Москва и Анкара еще в июле 2017 года подписали контракт на поставки четырех дивизионов российских ЗРК С-400 «Триумф» на общую сумму 2,5 миллиарда долларов. После этого США неоднократно требовали аннулировать это соглашение.

Комплекс С-400 был протестирован на полигоне Капустин Яр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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