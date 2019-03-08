Минобороны Турции анонсировало развертывание С-400 в стране
В пятницу, 8 марта, в Турции рассказали, когда планируется приступить к развертыванию в стране российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. По словам министра национальной обороны республики Хулуси Акара, процесс размещения ЗРС начнется в октябре, а пока военные специалисты изучают, в каких регионах их лучше установить.
«Развертывание С-400 начнется в октябре, ВВС изучают, в каких регионах их лучше установить», - приводит слова Акара агентство Anadolu.
Также глава Минобороны Турции подчеркнул, что приобретение именно российских ЗРС было «вынужденной мерой». По его словам, С-400 необходимы для «обеспечения защиты населения страны».
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Москва и Анкара еще в июле 2017 года подписали контракт на поставки четырех дивизионов российских ЗРК С-400 «Триумф» на общую сумму 2,5 миллиарда долларов. После этого США неоднократно требовали аннулировать это соглашение.
Комплекс С-400 был протестирован на полигоне Капустин Яр.
ИСТОЧНИК KP.RU