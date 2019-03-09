2019-03-09T13:49:16+03:00
Происшествия

Стали известны детали уголовного дела против Руслана Горринга

По данным издания "Коммерсантъ", скандально известного чиновника задержали по делу о незаконном выделении земельного участка
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Бывший заместитель руководителя Росгеологии Руслан Горринг. Фото: РосгеологияБывший заместитель руководителя Росгеологии Руслан Горринг. Фото: Росгеология
Изменить размер текста:

Бывший заместитель руководителя Росгеологии Руслан Горринг был задержан по делу о незаконном выделении земельного участка. По версии следствия, скандально известный чиновник был посредником в коррупционной схеме.

Как сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на свой источник, дело изначально было возбуждено по статье о получении взятки, однако позднее его переквалифицировали на статью 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Некоторым участникам мошеннической схемы уже были вынесены приговоры; дело Горринга, в свою очередь, было выделено в отдельное производство.

Руслан Горринг попал в центр скандала в конце января после появления в Интернете видеозаписи его игры в онлайн-игру PUBG. Во время игры чиновник неоднократно использовал ненормативную лексику, рассказывал об интимных отношениях со своими подчиненными, а также публично отчитал одну из своих сотрудниц за то, что она якобы редко доносила ему на своих коллег.

О задержании Горринга по делу о мошенничестве стало известно в пятницу, 8 марта. Ранее сегодня сайт kp.ru сообщал, что Следственный комитет будет ходатайствовать перед судом об аресте чиновника.

Кадры допроса Руслана Горринга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Желтые жилеты» заблокировали мост в Париже
В Японии 87 человек пострадало при столкновении катера с китом
Похороны актера Владимира Этуша пройдут на Новодевичьем кладбище
Украина обсудила с США вопрос прямых закупок вооружения
Причина смерти Владимира Этуша: актер скончался из-за проблем с сердцем
Хакеры из КНДР похитили более $670 млн менее чем за два года
Россия и Сирия вновь призвали США вывести войска и ликвидировать «Рукбан»
В Москве в драке на 8 марта пострадали четверо мужчин
Европарламент: сроки Brexit могут быть перенесены
В Сирию за сутки вернулось около тысячи беженцев
СК просит арестовать бывшего замдиректора Росгеологии Руслана Горринга
Жительница Японии Канэ Танака официально стала старейшим человеком планеты
СМИ сообщили о подготовке КНДР нового запуска ракеты
Минтруд рассказал, представителям каких профессий проще всего трудоустроиться
В ДНР сообщили об убийстве украинскими военными своего командира
США и КНР работают над отменой повышенных пошлин
В Праге пациент одной из больниц открыл стрельбу в палате
Илон Маск ответил на поздравление Рогозина с успешным испытанием корабля Crew Dragon
Депутат Рады заявил о поражении в борьбе с коррупцией на Украине
В США школьник умер после ссоры из-за шоколадного десерта
В результате ДТП в Подмосковье погибли два человека
Умер американский актер Ян-Майкл Винсент
В США арестовали одного из десяти самых разыскиваемых убийц страны
Бывший министр экономики Украины заявил о подготовке Петром Порошенко побега из страны
Тайна сокровищ Третьего рейха раскрыта: в Германии рассказали, где нацисты спрятали ценности
Джо Байден собирается участвовать в выборах президента США