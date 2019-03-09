Стали известны детали уголовного дела против Руслана Горринга
Бывший заместитель руководителя Росгеологии Руслан Горринг был задержан по делу о незаконном выделении земельного участка. По версии следствия, скандально известный чиновник был посредником в коррупционной схеме.
Как сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на свой источник, дело изначально было возбуждено по статье о получении взятки, однако позднее его переквалифицировали на статью 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Некоторым участникам мошеннической схемы уже были вынесены приговоры; дело Горринга, в свою очередь, было выделено в отдельное производство.
Руслан Горринг попал в центр скандала в конце января после появления в Интернете видеозаписи его игры в онлайн-игру PUBG. Во время игры чиновник неоднократно использовал ненормативную лексику, рассказывал об интимных отношениях со своими подчиненными, а также публично отчитал одну из своих сотрудниц за то, что она якобы редко доносила ему на своих коллег.
О задержании Горринга по делу о мошенничестве стало известно в пятницу, 8 марта. Ранее сегодня сайт kp.ru сообщал, что Следственный комитет будет ходатайствовать перед судом об аресте чиновника.
Кадры допроса Руслана Горринга.
ИСТОЧНИК KP.RU