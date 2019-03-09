Похороны актера Владимира Этуша пройдут на Новодевичьем кладбище

СЕГОДНЯ 13:56 2019-03-09T13:57:43+03:00

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Прощание с известным актером театра и кино Владимиром Этушем состоится в Театра имени Вахтангова, где он работал. Там также пройдет гражданская панихида. Погребен актер будет на Новодевичьем кладбище.

«Прощание с актером Владимиром Этушем состоится в театре Вахтангова. Его похоронят на Новодевичьем кладбище, дата и время пока неизвестны», - сообщает 360tv.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что известный актер театра и кино Владимир Этуш скончался на 97-м году жизни. Данную информацию подтвердили директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок и дочь актера Раиса. Она также добавила, что причиной смерти Владимира Этуша могла стать остановка сердца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696138" frameborder="0"></iframe> Умер Владимир Этуш.Скончался народный артист СССР, актёр Владимир Этуш. Он был одних из старейших в мире работающих актёров... Соболезнуем родным и близким артиста.

ИСТОЧНИК KP.RU