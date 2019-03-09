Сотрудник посольства США пытался пронести мину в аэропорт Шереметьево

СЕГОДНЯ 15:52 2019-03-09T15:59:31+03:00

Опасная находка была сделана при просвечивании багажа пассажира на входе в терминал

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Сотрудник американского посольства пытался пронести на территорию московского аэропорта Шереметьево настоящую мину. Боеприпас не содержал в себя взрывчатого вещества, однако был оснащен взрывателем. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел России.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел утром в субботу, 9 марта, на входе в терминал D. Опасную находку сделали во время просвечивания багажа сотрудника посольства США. Вызванные на место инцидента взрывотехники подтвердили, что подозрительный предмет действительно является миной. И хотя внутри боеприпаса не было взрывчатого вещества, но стенках остались его следы.

"Посольство США было немедленно извещено об инциденте линейным управлением МВД России по аэропорту Шереметьево. Надеемся, что оно разъяснит поведение своего работника", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД считают, что данное происшествие является сознательной провокацией, поскольку дипломат не мог не осознавать, насколько серьезен его поступок, ведь сами американцы уделяют огромное внимание безопасности на воздушном транспорте после терактов 2001 года.

"Значит, пошел на такой шаг сознательно", - передает ТАСС со ссылкой на министерство.

Стоит отметить, что, несмотря на такой проступок, сотрудника посольства все же отпустили после того, как мина была изъята. Американец спокойно покинул Москву рейсом до Нью-Йорка.

Сайт kp.ru писал о том, что в последнее время отношения между США и Россией снова обострились. Сначала Вашингтон заявил об одностороннем разрыве Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а потом еще и объявил о планах по сдерживанию нашей страны в арктическом регионе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694928" frameborder="0"></iframe> Мария Захарова про США.

ИСТОЧНИК KP.RU