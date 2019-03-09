Суд арестовал Руслана Горринга на два месяца

СЕГОДНЯ 16:50 2019-03-09T17:07:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Домодедовский городской суд арестовал бывшего заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга на два месяца. Такое решение было принято в ходе заседания в субботу, 9 марта.

Известно, что чиновнику предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Сам Горринг свою вину категорически отрицает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696162" frameborder="0"></iframe> Заседание по делу Горринга.

"Избрать в отношении обвиняемого Горринга меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 7 мая", - цитирует ТАСС судью Александра Скрипста.

Напомним, что замглавы Росгеологии сняли с поста после того, как в Сети всплыла трансляция компьютерной игры с участием и комментариями самого чиновника. Мужчина часто использовал ненормативную лексику, а также рассказывал об интимных отношениях со своими подчиненными и прилюдно унижал их.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/688869" frameborder="0"></iframe> Замглавы Росгеологии в прямом эфире рассказывал о сексе с подчиненными.

Сайт kp.ru писал о том, что в минувшую пятницу, 8 марта, Горринга задержали в ходе спецоперации по уголовному делу, возбужденному еще в 2011 году. Согласно неподтвержденным данным, речь идет о незаконном выделении земельного участка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696135" frameborder="0"></iframe> Кадры допроса Руслана Горринга.

ИСТОЧНИК KP.RU