Суд арестовал Руслана Горринга на два месяца
Домодедовский городской суд арестовал бывшего заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга на два месяца. Такое решение было принято в ходе заседания в субботу, 9 марта.
Известно, что чиновнику предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Сам Горринг свою вину категорически отрицает.
Заседание по делу Горринга.
"Избрать в отношении обвиняемого Горринга меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 7 мая", - цитирует ТАСС судью Александра Скрипста.
Напомним, что замглавы Росгеологии сняли с поста после того, как в Сети всплыла трансляция компьютерной игры с участием и комментариями самого чиновника. Мужчина часто использовал ненормативную лексику, а также рассказывал об интимных отношениях со своими подчиненными и прилюдно унижал их.
Замглавы Росгеологии в прямом эфире рассказывал о сексе с подчиненными.
Сайт kp.ru писал о том, что в минувшую пятницу, 8 марта, Горринга задержали в ходе спецоперации по уголовному делу, возбужденному еще в 2011 году. Согласно неподтвержденным данным, речь идет о незаконном выделении земельного участка.
Кадры допроса Руслана Горринга.
ИСТОЧНИК KP.RU