2019-03-09T17:07:51+03:00
Происшествия

Суд арестовал Руслана Горринга на два месяца

Экс-замглавы Росгеологии предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Бывший заместитель руководителя Росгеологии Руслан Горринг. Фото: РосгеологияБывший заместитель руководителя Росгеологии Руслан Горринг. Фото: Росгеология
Изменить размер текста:

Домодедовский городской суд арестовал бывшего заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга на два месяца. Такое решение было принято в ходе заседания в субботу, 9 марта.

Известно, что чиновнику предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Сам Горринг свою вину категорически отрицает.

Заседание по делу Горринга.

"Избрать в отношении обвиняемого Горринга меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 7 мая", - цитирует ТАСС судью Александра Скрипста.

Напомним, что замглавы Росгеологии сняли с поста после того, как в Сети всплыла трансляция компьютерной игры с участием и комментариями самого чиновника. Мужчина часто использовал ненормативную лексику, а также рассказывал об интимных отношениях со своими подчиненными и прилюдно унижал их.

Замглавы Росгеологии в прямом эфире рассказывал о сексе с подчиненными.

Сайт kp.ru писал о том, что в минувшую пятницу, 8 марта, Горринга задержали в ходе спецоперации по уголовному делу, возбужденному еще в 2011 году. Согласно неподтвержденным данным, речь идет о незаконном выделении земельного участка.

Кадры допроса Руслана Горринга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Порошенко: Украина свободна от культурной оккупации
Экс-глава МИД ФРГ считает, что Меркель уйдет с поста канцлера раньше срока
В Ростехе оценили процесс передачи Турции С-400
Не менее 79 человек погибли из-за перебоев с электричеством в Венесуэле
Евросоюз введет визовый режим для американцев
Госдеп: США и ЕС намерены противодействовать «российскому влиянию» на Балканах
Участник войны в Донбассе предложил продать Крым США, чтобы "вернуть" его
Названо место съемок нового фильма про Джеймса Бонда
СК предъявил обвинение в мошенничестве экс-замглаве Россгеологии
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Этуша
Сотрудник посольства США пытался пронести мину в аэропорт Шереметьево
СБУ запретила въезд в Украину австрийскому журналисту ради его же безопасности
Президент Перу принял отставку премьер-министра Вильянуэвы
Украина рассчитывает на усиление присутствия НАТО в Черном море
Решение о введении электронных виз для иностранных туристов будет принято в ближайшие полгода
Лейбористы отложили представление поправки о проведении второго референдума по Brexit
Специалисты провели внеплановое техобслуживание спутника ГЛОНАСС
Венесуэла подаст жалобу в ООН после отключения электричества
«Желтые жилеты» заблокировали мост в Париже
В Японии 87 человек пострадало при столкновении катера с китом
Похороны актера Владимира Этуша пройдут на Новодевичьем кладбище
Стали известны детали уголовного дела против Руслана Горринга
Украина обсудила с США вопрос прямых закупок вооружения
Причина смерти Владимира Этуша: актер скончался из-за проблем с сердцем
Хакеры из КНДР похитили более $670 млн менее чем за два года