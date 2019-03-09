2019-03-09T17:51:12+03:00
В мире

Колонну протестующих в Париже возглавили женщины в розовых жилетах

Представительницы прекрасного пола требуют равенства, а также осуждают грубое к ним отношение
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Во главе колонны идут женщины с плакатамиВо главе колонны идут женщины с плакатамиФото: REUTERS
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В субботу, 9 марта, во французской столице состоялась ставшая уже традиционной протестная акция "желтых жилетов". Большая колонна демонстрантов выдвинулась со стороны площади Звезды в направлении Лувра. При этом во главе колонны встали представительницы прекрасного пола, которые накануне праздновали Международный женский день.

Многие из них были одеты не в обычные желтые жилеты, ставшие уже настоящим символом протеста, а в розовые. Также женщины держали в руках транспаранты и плакаты с лозунгами, призывающие к установлению в стране равноправия и объявлению войны несправедливому отношению. Кроме того, высказывалось негативное отношение к насилию и грубому поведению.

По словам одного из официальных представителей "желтых жилетов" Тьерри-Поль Валетта, в следующие выходные в Париже также состоится очередная протестная акция. Именно в эти дни в стране должны будут официально подвести итоги дебатов на тему о преобразованиях в социально-экономической сфере.

"В дальнейшем мы намерены не только проводить дневные манифестации, но и "желтые ночи" в Париже и других городах Франции, а также различные многодневные акции", - цитирует ТАСС демонстранта.

Напомним, что французы продолжают активно озвучивать свои требования властям на протяжении вот уже многих месяцев. Каждую субботу они выходят на улицы городов и устраивают марши. Сайт kp.ru писал о том, что многие такие акции заканчиваются беспорядками и столкновениями протестующих с полицией.

Желтые жилеты подожгли плавучий ресторан.PARIS #5janvier

ИСТОЧНИК KP.RU

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