Лидер Кубы: отключение электричества в Венесуэле – грязный террористический акт

СЕГОДНЯ 18:42 2019-03-09T18:42:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Саботаж на гидроэлектростанциях Венесуэлы, в результате которого большая часть республики осталась без электричества на сутки, был актом терроризма. Соответствующие заявление сделал председатель Государственного совета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель.

«Электрический саботаж в Венесуэле - грязный террористический акт с целью сломить сопротивление венесуэльского народа и поощрить военную интервенцию», - написал лидер Кубы в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, что в Венесуэле пропало электричество вечером 7 марта, из-за чего в пятницу в стране был объявлен выходной. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатах. В настоящий момент подача электроэнергии в Каракасе частично восстановлена. Комментируя ситуацию, действующий президент Николас Мадуро заявил, что «американские империалисты» объявили Каракасу «энергетическую войну». Вице-президент страны Хорхе Родригес сообщил, что республика подаст жалобу верховному комиссару ООН по правам человека жалобу в связи с отключением электричества в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU