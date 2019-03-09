2019-03-09T18:42:28+03:00
В мире

Лидер Кубы: отключение электричества в Венесуэле – грязный террористический акт

Мигель Диас-Канель считает, что целью этих действий было поощрение военной интервенции
Елена Гильманова
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Мигель Диас-КанельМигель Диас-КанельФото: REUTERS
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Саботаж на гидроэлектростанциях Венесуэлы, в результате которого большая часть республики осталась без электричества на сутки, был актом терроризма. Соответствующие заявление сделал председатель Государственного совета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель.

«Электрический саботаж в Венесуэле - грязный террористический акт с целью сломить сопротивление венесуэльского народа и поощрить военную интервенцию», - написал лидер Кубы в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, что в Венесуэле пропало электричество вечером 7 марта, из-за чего в пятницу в стране был объявлен выходной. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатах. В настоящий момент подача электроэнергии в Каракасе частично восстановлена. Комментируя ситуацию, действующий президент Николас Мадуро заявил, что «американские империалисты» объявили Каракасу «энергетическую войну». Вице-президент страны Хорхе Родригес сообщил, что республика подаст жалобу верховному комиссару ООН по правам человека жалобу в связи с отключением электричества в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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