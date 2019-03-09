Полиция Парижа задержала 13 участников манифестации "желтых жилетов"

СЕГОДНЯ 19:30 2019-03-09T19:30:37+03:00

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Сотрудники правоохранительных органов Франции задержали 13 участников протестной акции "желтых жилетов", которые в эту субботу, 9 марта, в очередной раз вышли на улицы Парижа.

Сайт kp.ru писал о том, что утром большая колонна демонстрантов выдвинулась со стороны площади Звезды - генерала де Голля в направлении Лувра. При этом возглавляли группу преимущественно женщины, многие из которых были в розовых жилетах.

Однако в какой-то момент от шествия отделилась группа агрессивно настроенных молодых людей, которые начали устраивать беспорядки, бить витрины и закидывать сотрудников полиции различными предметами. В результате правоохранители вынуждены были применить в отношении протестующих слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

Телеканал BFM уточняет, что к вечеру стражам порядка удалось вытеснить участников движения "желтые жилеты" с площади. Движение транспорта в данном районе уже возобновлено.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/679329" frameborder="0"></iframe> «Желтые жилеты» захватили центр Парижа.

ИСТОЧНИК KP.RU