Полиция Парижа задержала 13 участников манифестации "желтых жилетов"
Сотрудники правоохранительных органов Франции задержали 13 участников протестной акции "желтых жилетов", которые в эту субботу, 9 марта, в очередной раз вышли на улицы Парижа.
Сайт kp.ru писал о том, что утром большая колонна демонстрантов выдвинулась со стороны площади Звезды - генерала де Голля в направлении Лувра. При этом возглавляли группу преимущественно женщины, многие из которых были в розовых жилетах.
Однако в какой-то момент от шествия отделилась группа агрессивно настроенных молодых людей, которые начали устраивать беспорядки, бить витрины и закидывать сотрудников полиции различными предметами. В результате правоохранители вынуждены были применить в отношении протестующих слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.
Телеканал BFM уточняет, что к вечеру стражам порядка удалось вытеснить участников движения "желтые жилеты" с площади. Движение транспорта в данном районе уже возобновлено.
«Желтые жилеты» захватили центр Парижа.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «"Желтые жилеты" в Париже протестуют против роста цен на бензин»