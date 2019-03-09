2019-03-09T20:36:53+03:00
Политика

Трое правоохранителей пострадали при столкновении с радикалами в Киеве

Один из стражей порядка получил химический ожог газа и был госпитализирован, двум другим помощь оказали на месте [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Украинские радикалы пытались прорвать кордон полиции возле здания администрации президента страныУкраинские радикалы пытались прорвать кордон полиции возле здания администрации президента страныФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Трое украинских правоохранителей пострадали в результате столкновения с радикалами, которые собрались на митинг возле администрации президента в Киеве. Согласно данным министерства внутренних дел страны, травмы получили двое полицейский и один сотрудник Нацгвардии.

"Одного правоохранителя с химическим ожогом глаз госпитализировали, остальным оказана медицинская помощь на месте", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В МВД уточнили, что по факту нападения уже возбуждено уголовное дело по статье об угрозе или насилии в отношении работника правоохранительных органов.

Напомним, что утром в субботу, 9 марта, украинские радикалы вышли на улицы, требуя расследовать крупный коррупционный скандал в "Укроборонпроме". Речь идет о деле экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности Олега Гладковского и его сына Игоря, которые продавали запчасти для военной техники по завышенным ценам.

Сайт kp.ru писал о том, что в какой-то момент мирная демонстрация переросла в беспорядки и радикалы начали клеить наклейки на шлемы полицейских и стрелять по ним петардами. К настоящему моменту правоохранителям удалось оттеснить протестующих.

Радикалы устроили беспорядки на митинге возле здания администрации Порошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Каракас осудил Вашингтон за "празднование" блэкаута в Венесуэле
Следствие раскрыло детали дела, по которому арестован Руслан Горринг
Полиция Парижа задержала 13 участников манифестации "желтых жилетов"
Радикалы пытались прорвать полицейский кордон у администрации президента Украины
Более 80 человек пострадали при столкновении катера с китом в Японии
Госдеп США объявил тендер на продвижение свободы интернета на Украине
Лидер Кубы: отключение электричества в Венесуэле – грязный террористический акт
В РПЦ призвали не увлекаться СМС-извещениями в Прощеное воскресенье
В Госдуме оценили заявление Минобороны Чехии об угрозе России для НАТО
В Венесуэле полиция впервые пришла на митинг оппозиции
Мощный взрыв прогремел в сирийской Пальмире
Польский военный считает, что РФ использует Калининград в качестве пугала
Полевой командир «Талибана»* был уничтожен в Афганистане в результате авиаудара
Колонну протестующих в Париже возглавили женщины в розовых жилетах
Мадуро пообещал ответить на каждый акт агрессии США
Порошенко: Украина свободна от культурной оккупации
Экс-глава МИД ФРГ считает, что Меркель уйдет с поста канцлера раньше срока
В Ростехе оценили процесс передачи Турции С-400
Не менее 79 человек погибли из-за перебоев с электричеством в Венесуэле
Евросоюз введет визовый режим для американцев
Госдеп: США и ЕС намерены противодействовать «российскому влиянию» на Балканах