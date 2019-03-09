Трое правоохранителей пострадали при столкновении с радикалами в Киеве

СЕГОДНЯ 20:36 2019-03-09T20:36:53+03:00

Один из стражей порядка получил химический ожог газа и был госпитализирован, двум другим помощь оказали на месте [видео]

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Трое украинских правоохранителей пострадали в результате столкновения с радикалами, которые собрались на митинг возле администрации президента в Киеве. Согласно данным министерства внутренних дел страны, травмы получили двое полицейский и один сотрудник Нацгвардии.

"Одного правоохранителя с химическим ожогом глаз госпитализировали, остальным оказана медицинская помощь на месте", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В МВД уточнили, что по факту нападения уже возбуждено уголовное дело по статье об угрозе или насилии в отношении работника правоохранительных органов.

Напомним, что утром в субботу, 9 марта, украинские радикалы вышли на улицы, требуя расследовать крупный коррупционный скандал в "Укроборонпроме". Речь идет о деле экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности Олега Гладковского и его сына Игоря, которые продавали запчасти для военной техники по завышенным ценам.

Сайт kp.ru писал о том, что в какой-то момент мирная демонстрация переросла в беспорядки и радикалы начали клеить наклейки на шлемы полицейских и стрелять по ним петардами. К настоящему моменту правоохранителям удалось оттеснить протестующих.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696170" frameborder="0"></iframe> Радикалы устроили беспорядки на митинге возле здания администрации Порошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU