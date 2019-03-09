Трое правоохранителей пострадали при столкновении с радикалами в Киеве
Трое украинских правоохранителей пострадали в результате столкновения с радикалами, которые собрались на митинг возле администрации президента в Киеве. Согласно данным министерства внутренних дел страны, травмы получили двое полицейский и один сотрудник Нацгвардии.
"Одного правоохранителя с химическим ожогом глаз госпитализировали, остальным оказана медицинская помощь на месте", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
В МВД уточнили, что по факту нападения уже возбуждено уголовное дело по статье об угрозе или насилии в отношении работника правоохранительных органов.
Напомним, что утром в субботу, 9 марта, украинские радикалы вышли на улицы, требуя расследовать крупный коррупционный скандал в "Укроборонпроме". Речь идет о деле экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности Олега Гладковского и его сына Игоря, которые продавали запчасти для военной техники по завышенным ценам.
Сайт kp.ru писал о том, что в какой-то момент мирная демонстрация переросла в беспорядки и радикалы начали клеить наклейки на шлемы полицейских и стрелять по ним петардами. К настоящему моменту правоохранителям удалось оттеснить протестующих.
Радикалы устроили беспорядки на митинге возле здания администрации Порошенко.
ИСТОЧНИК KP.RU
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