В стычках с украинскими радикалами в Черкассах пострадали 15 полицейских
В яростных столкновениях с украинскими радикальными националистами в Черкассах пострадали 15 полицейских, причем только пяти из них медицинская помощь была оказана на месте, остальных пришлось доставить в больницу.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины. В сообщении указывается, что радикалы с пиротехникой пытались прорваться на сцену, где в тот момент выступал президент страны Петр Порошенко, а когда тот бежал, предприняли попытку остановить его кортеж.
«Правоохранители применили полицейские меры принуждения», - отмечается в пресс-релизе.
Напомним, как писал сайт kp.ru, агрессивные молодые люди 9 марта сорвали предвыборный митинг Порошенко в Черкассах. Причем, завидев радикалов, лидер Незалежной предпочел спасаться бегством: под прикрытием своих охранников и полицейских он спрятался в автомобиль. Но националистам удалось ненадолго остановить президентский кортеж – они перекрыли дорогу. Правоохранители применили слезоточивый газ.
Нацисты подрались с полицейскими, пытаясь добраться до Порошенко.
ИСТОЧНИК KP.RU
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