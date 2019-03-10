2019-03-10T05:49:56+03:00
Политика

В стычках с украинскими радикалами в Черкассах пострадали 15 полицейских

Националисты сорвали предвыборный митинг Порошенко и пытались заблокировать президентский кортеж [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Националисты сорвали предвыборный митинг ПорошенкоНационалисты сорвали предвыборный митинг ПорошенкоФото: REUTERS
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В яростных столкновениях с украинскими радикальными националистами в Черкассах пострадали 15 полицейских, причем только пяти из них медицинская помощь была оказана на месте, остальных пришлось доставить в больницу.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины. В сообщении указывается, что радикалы с пиротехникой пытались прорваться на сцену, где в тот момент выступал президент страны Петр Порошенко, а когда тот бежал, предприняли попытку остановить его кортеж.

«Правоохранители применили полицейские меры принуждения», - отмечается в пресс-релизе.

Напомним, как писал сайт kp.ru, агрессивные молодые люди 9 марта сорвали предвыборный митинг Порошенко в Черкассах. Причем, завидев радикалов, лидер Незалежной предпочел спасаться бегством: под прикрытием своих охранников и полицейских он спрятался в автомобиль. Но националистам удалось ненадолго остановить президентский кортеж – они перекрыли дорогу. Правоохранители применили слезоточивый газ.

Нацисты подрались с полицейскими, пытаясь добраться до Порошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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