Около 30 пассажиров рейса Стамбул - Нью-Йорк пострадали из-за сильной турбулентности
В воскресенье, 10 марта, появилась информация о том, что самолет Boeing 777 авиакомпании Turkish Airlines, летевший в минувшую субботу из Стамбула в Нью-Йорк, попал в зону сильной турбулентности. Как стало известно, воздушное судно начало трясти незадолго до посадки в нью-йоркском международном аэропорту имени Джона Кеннеди.
По последним данным, в результате инцидента пострадали 29 человек: в основном все они получили ушибы и ссадины. Между тем всего на борту лайнера в момент ЧП находились 326 пассажиров и 21 член экипажа, сообщает телекомпания NBC.
Стоит отметить, что ранее Национальная метеорологическая служба США предупредила пилотов о сильной турбулентности в районе Новой Англии.
Кстати, это далеко не первый подобный случай в мире. К примеру, как писал сайт kp.ru, в феврале самолет одной из американских авиакомпаний также попал в зону сильной турбулентности. Тогда пострадали пять пассажиров. Причем троих из них пришлось госпитализировать после вынужденной посадки в городе Рино (штат Невада, США).
ИСТОЧНИК KP.RU