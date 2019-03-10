2019-03-10T07:30:51+03:00
В мире

Около 30 пассажиров рейса Стамбул - Нью-Йорк пострадали из-за сильной турбулентности

Самолет Turkish Airlines начало трясти незадолго до посадки в аэропорту имени Джона Кеннеди
Дарья ИВАШКИНА
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Самолет Boeing 777 авиакомпании Turkish AirlinesСамолет Boeing 777 авиакомпании Turkish AirlinesФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 10 марта, появилась информация о том, что самолет Boeing 777 авиакомпании Turkish Airlines, летевший в минувшую субботу из Стамбула в Нью-Йорк, попал в зону сильной турбулентности. Как стало известно, воздушное судно начало трясти незадолго до посадки в нью-йоркском международном аэропорту имени Джона Кеннеди.

По последним данным, в результате инцидента пострадали 29 человек: в основном все они получили ушибы и ссадины. Между тем всего на борту лайнера в момент ЧП находились 326 пассажиров и 21 член экипажа, сообщает телекомпания NBC.

Стоит отметить, что ранее Национальная метеорологическая служба США предупредила пилотов о сильной турбулентности в районе Новой Англии.

Кстати, это далеко не первый подобный случай в мире. К примеру, как писал сайт kp.ru, в феврале самолет одной из американских авиакомпаний также попал в зону сильной турбулентности. Тогда пострадали пять пассажиров. Причем троих из них пришлось госпитализировать после вынужденной посадки в городе Рино (штат Невада, США).

ИСТОЧНИК KP.RU

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