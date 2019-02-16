СЕГОДНЯ 07:21 2019-02-16T07:30:30+03:00

В США во время сильной турбулентности пострадало пять пассажиров самолета Фото: Иван ВИСЛОВ

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Самолет одной из американских авиакомпании, совершавший рейс из города Санта-Аны (штат Калифорния)в Сиэтл (штат Вашингтон), попал в зону сильной турбулентности. В результате происшествия пострадало пять пассажиров. Из них трое после экстренной посадки были госпитализированы.

Из-за инцидента самолет совершил вынужденную посадку в Рино (штат Невада), сообщает издание Independent.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 14 февраля в США пять человек пострадали в результате турбулентности во время авиаперелета. Несколько человек также пришлось госпитализировать после экстренной посадки.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале февраля в аэропорту Токио самолет из-за обледенения выкатился за пределы ВПП. Никто из находившихся на борту 200 пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Самолет Delta Air Lines попал в турбулентность: пострадали пятеро пассажиров. .

ИСТОЧНИК KP.RU