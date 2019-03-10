Появилось фото с места крушения пассажирского Boeing в Эфиопии

СЕГОДНЯ 15:02 2019-03-10T15:02:17+03:00

В авиакомпании подтвердили, что в результате авиакатастрофы никто не выжил

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Авиакомпания Ethiopian Airlines подтвердила, что в результате крушения самолета Boeing 737, произошедшего ранее в воскресенье, 10 марта, в Эфиопии, погибли 157 человек - все, кто был на борту.

Также на странице перевозчика в Facebook появилось первое фото с места происшествия. Судя по этому снимку, генеральный директор Ethiopian Airlines Group одним из первых прибыл в район ЧП.

«Генеральный директор Ethiopian Airlines Group, который сейчас находится на месте происшествия, с сожалением подтверждает, что выживших нет. Он выражает глубокое сочувствие и соболезнования семьям и близким пассажиров и членов экипажа, которые погибли в результате этого трагического происшествия», - говорится в подписи к фото.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье, 10 марта, самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в Эфиопии. Как отмечалось, воздушное судно, которое должно было доставить пассажиров из Аддис-Абебы в Найроби, рухнуло всего через несколько минут после взлета.

ИСТОЧНИК KP.RU