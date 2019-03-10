2019-03-10T15:02:17+03:00
В мире

Появилось фото с места крушения пассажирского Boeing в Эфиопии

В авиакомпании подтвердили, что в результате авиакатастрофы никто не выжил
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Фото: facebook.com/EthiopianAirlinesФото: facebook.com/EthiopianAirlines
Изменить размер текста:

Авиакомпания Ethiopian Airlines подтвердила, что в результате крушения самолета Boeing 737, произошедшего ранее в воскресенье, 10 марта, в Эфиопии, погибли 157 человек - все, кто был на борту.

Также на странице перевозчика в Facebook появилось первое фото с места происшествия. Судя по этому снимку, генеральный директор Ethiopian Airlines Group одним из первых прибыл в район ЧП.

«Генеральный директор Ethiopian Airlines Group, который сейчас находится на месте происшествия, с сожалением подтверждает, что выживших нет. Он выражает глубокое сочувствие и соболезнования семьям и близким пассажиров и членов экипажа, которые погибли в результате этого трагического происшествия», - говорится в подписи к фото.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье, 10 марта, самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в Эфиопии. Как отмечалось, воздушное судно, которое должно было доставить пассажиров из Аддис-Абебы в Найроби, рухнуло всего через несколько минут после взлета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Германия призвала Китай обсудить договор о контроле за вооружениями
Глава ЦБ КНР считает, что в будущем юань начнет привлекать инвесторов
Названы имена россиян, погибших в авиакатастрофе в Эфиопии
Российские дипломаты хотят пообщаться с персоналом больницы Солсбери
В Индонезии десятки людей пострадали при сходе поезда с рельсов
Консул РФ подтвердил гибель трех россиян при крушении Boeing в Эфиопии
В США задержали основателя криптовалютной пирамиды OneCoin
В Минобороны сообщили о создании нового мишенного комплекса «Адъютант»
Стало известно, как летел пассажирский Boeing перед крушением в Эфиопии
Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Эфиопии
В Boeing прокомментировали крушение самолета в Эфиопии
На борту разбившегося в Эфиопии самолета было трое россиян
Посольство РФ выясняет судьбу россиянина, который приобрел билет на разбившийся в Эфиопии Boeing
В центре Стокгольма взорвался автобус
Владимира Этуша кремируют на Троекуровском кладбище 12 марта
Министр здравоохранения Туниса ушел в отставку после массовой гибели младенцев
Пилот Юрий Сытник не исключил связь между авиакатастрофами в Эфиопии и Индонезии