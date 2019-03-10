В Boeing прокомментировали крушение самолета в Эфиопии
Американская корпорация Boeing выразила соболезнования родным и близким погибших в результате крушения самолета в Эфиопии.
Сайт kp.ru писал о том, что утром в воскресенье, 10 марта, на территории Восточной Африки случилась крупная авиакатастрофа. Следовавший из Аддис-Абебы в Найроби Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines рухнул на землю спустя всего шесть минут после вылета из аэропорта. Все находящиеся на борту люди - 149 пассажиров и восемь членов экипажа - погибли. Среди них было трое россиян.
"В компании Boeing глубоко опечалены известиями о случившемся <...>. Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям и близким пассажиров и членов экипажа и готовы поддержать команду Ethiopian Airlines", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте корпорации.
В Boeing подчеркнули, что их техническая группа готова оказать всю необходимую помощь совместно с Национальным советом по безопасности на транспорте США.
Военный летчик РФ Владимир Попов прокомментировал авиакатастрофу в Эфиопии.
ИСТОЧНИК KP.RU