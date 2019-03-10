2019-03-10T15:20:30+03:00
Происшествия

В Boeing прокомментировали крушение самолета в Эфиопии

Корпорация выразила соболезнования семьям погибших при крушении самолета в Эфиопии и заявила о готовности оказать техническую помощь
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Место крушения пассажирского самолета в ЭфиопииМесто крушения пассажирского самолета в ЭфиопииФото: REUTERS
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Американская корпорация Boeing выразила соболезнования родным и близким погибших в результате крушения самолета в Эфиопии.

Сайт kp.ru писал о том, что утром в воскресенье, 10 марта, на территории Восточной Африки случилась крупная авиакатастрофа. Следовавший из Аддис-Абебы в Найроби Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines рухнул на землю спустя всего шесть минут после вылета из аэропорта. Все находящиеся на борту люди - 149 пассажиров и восемь членов экипажа - погибли. Среди них было трое россиян.

"В компании Boeing глубоко опечалены известиями о случившемся <...>. Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям и близким пассажиров и членов экипажа и готовы поддержать команду Ethiopian Airlines", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте корпорации.

В Boeing подчеркнули, что их техническая группа готова оказать всю необходимую помощь совместно с Национальным советом по безопасности на транспорте США.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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