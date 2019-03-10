Названы имена россиян, погибших в авиакатастрофе в Эфиопии

СЕГОДНЯ 16:35 2019-03-10T16:35:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Посольство России в Эфиопии назвало имена погибших в результате крушения лайнера Boeing-737 в Аддис-Абебе россиян. Ранее эту информацию подтвердили в авиакомпании Ethiopian Airlines.

"На борту авиалайнера #ET302, потерпевшего крушение сегодня неподалеку от Аддис-Абебы, находились трое граждан России: Екатерина Полякова, Александр Поляков, Сергей Вяликов", - говорится в заявлении посольства, опубликованном в Twitter. По словам представителей дипмиссии, дипломаты находятся в контакте или устанавливают его с родственниками погибших.

Место крушения боинга в Эфиопии.

Авиалайнер Boeing-737 MAX 8 потерпел крушение спустя несколько минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. На борту самолета, направлявшегося из столицы Эфиопии в Найроби, находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа; никто из них не выжил. Точные причины катастрофы по состоянию на настоящий момент не установлены, однако известно, что перед крушением пилот отклонился от первоначального курса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696251" frameborder="0"></iframe> Пассажирский самолёт разбился возле города Аддис-Абеба.

ИСТОЧНИК KP.RU