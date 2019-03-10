2019-03-10T16:35:11+03:00
Происшествия

Названы имена россиян, погибших в авиакатастрофе в Эфиопии

В результате крушения авиалайнера Boeing-737 погибли трое наших соотечественников
Александр ДЖУМАЕВ
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Авиалайнер Boeing-737 MAX 8 потерпел крушение спустя несколько минут после вылета из аэропорта Аддис-АбебыАвиалайнер Boeing-737 MAX 8 потерпел крушение спустя несколько минут после вылета из аэропорта Аддис-АбебыФото: REUTERS
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Посольство России в Эфиопии назвало имена погибших в результате крушения лайнера Boeing-737 в Аддис-Абебе россиян. Ранее эту информацию подтвердили в авиакомпании Ethiopian Airlines.

"На борту авиалайнера #ET302, потерпевшего крушение сегодня неподалеку от Аддис-Абебы, находились трое граждан России: Екатерина Полякова, Александр Поляков, Сергей Вяликов", - говорится в заявлении посольства, опубликованном в Twitter. По словам представителей дипмиссии, дипломаты находятся в контакте или устанавливают его с родственниками погибших.

Место крушения боинга в Эфиопии.

Авиалайнер Boeing-737 MAX 8 потерпел крушение спустя несколько минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. На борту самолета, направлявшегося из столицы Эфиопии в Найроби, находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа; никто из них не выжил. Точные причины катастрофы по состоянию на настоящий момент не установлены, однако известно, что перед крушением пилот отклонился от первоначального курса.

Пассажирский самолёт разбился возле города Аддис-Абеба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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