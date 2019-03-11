Китай приостановил полеты Boeing-737 MAX-800 после авиакатастрофы в Эфиопии

СЕГОДНЯ 08:29 2019-03-11T08:29:29+03:00

Авиакатастрофа в Эфиопии стала вторым крушением Boeing-737 MAX-800 за последние четыре месяца Фото: REUTERS

Управление гражданской авиации КНР приняло это решение с учетом недавнего крушения такого же лайнера в Индонезии

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После авиакатастрофы в Эфиопии Пекин ввел временный запрет на эксплуатацию самолетов Boeing-737 MAX-800 китайскими авиакомпаниями.

В постановлении Управления гражданской авиации КНР указывается, что это решение было принято с учетом крушения такого же лайнера в конце октября в Индонезии. Ведомство отмечает, что оба самолета были сравнительно новыми и разбились на стадии взлета.

Авиаперевозчики Китая должны приостановить коммерческое использование Boeing 737-8 с 18:00 по местному времени (13:00 мск) 11 марта до соответствующего распоряжения. Отменят запрет, если после переговоров с властями США и компанией Boeing будут получены гарантии, что американцы приняли меры для обеспечения безопасности полетов.

«Подобные меры предпринимаются в целях обеспечения безопасности авиаперелетов Китая», отмечается в заявлении ведомства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на борту разбившегося в Эфиопии лайнера находились 157 человек – 149 пассажиров и восемь членов экипажа – из 33 разных стран. Никто не выжил. Среди погибших – трое россиян: Екатерина и Александр Поляковы, а также Сергей Вяликов.

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В воскресенье 10 марта, едва вылетев из столицы Эфиопии Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби, рухнул один из самых современных лайнеров американской корпорации «Боинг».

Это уже второе ЧП с Боингом-737 MAX-800. 29 октября 2018 года в Индонезии через 13 минут после взлета рухнул точно такой же лайнер, погибли 189 человек. Авиаэксперты считают, что обе катастрофы - очень похожи. А в Интернете появились конспирологические версии: американцы специально отправляют на рынки стран третьего мира новые лайнеры, чтобы испытать их (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696251" frameborder="0"></iframe> Пассажирский самолёт разбился возле города Аддис-Абеба.

ИСТОЧНИК KP.RU