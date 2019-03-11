СЕГОДНЯ 10:49 2019-03-11T10:49:44+03:00

Каракас и большинство штатов Венесуэлы 7 марта остались без энергоснабжения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А за линиями электропередач теперь будет вестись воздушное наблюдение [видео]

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В понедельник, 11 марта, стало известно, что армия Венесуэлы взяла под охрану энергосистему страны. При этом министр обороны боливарианской республики Владимир Падрино Лопес отметил, что в настоящее время за линиями электропередач ведется воздушное наблюдение.

Как подчеркнул глава оборонного ведомства, военные намерены предотвратить любую возможную атаку на объекты энергетики, передает ТАСС. «Мы тверды в нашем намерении стабилизировать национальную энергосистему и предотвратить любую возможную атаку», - сказал министр в эфире государственного телевидения Венесуэлы.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 7 марта, Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. Таким образом, электричество отсутствовало практически на всей территории боливарианской республики.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696035" frameborder="0"></iframe> Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции.

ИСТОЧНИК KP.RU