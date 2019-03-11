Президент Алжира отказался баллотироваться на пятый срок

СЕГОДНЯ 21:32 2019-03-11T21:32:31+03:00

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Действующий президент Алжира Абдельазиз Бутефлика заявил, что не будет баллотироваться на новый срок, и сообщил о переносе выборов главы государства, которые должны были состояться 18 апреля.

"Пятого мандата не будет, и этот вопрос никогда не стоял передо мной в принципе. Состояние моего здоровья и мой возраст не способствуют исполнению моих обязанностей перед алжирским народом, который вносит вклад в строительство новой республики", - сказал 82-летний политик.

Он подчеркнул, что передаст республики в руки новых поколений алжирцев и анонсировал крупные перестановки в правительстве. Также, по словам Бутефлика, в скором времени состоится общенациональная конференция, по итогам которой и определят окончательную дату предстоящих президентских выборов, передает агентство APS.

Сайт kp.ru писал о том, что состояние президента Алжира ухудшилось еще в 2013 году после того, как он перенес тяжелый инсульт. Бутефлика практически перестал появляться на публике и начал передвигается исключительно в инвалидном кресле.

ИСТОЧНИК KP.RU