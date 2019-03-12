США отзовут оставшихся в Венесуэле дипломатов до конца недели

СЕГОДНЯ 13:48 2019-03-12T14:02:38+03:00

Такое решение в Вашингтоне объяснили ухудшением ситуации в республике

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Соединенные Штаты отзывают всех своих дипломатов, оставшихся на территории Венесуэлы. Ожидается, что сотрудники посольства вернулся на родину до конца недели. Об этом сообщил госсекретарь США Майкл Помпео.

"США отзовут весь оставшийся персонал из посольства в Венесуэле на этой неделе", - написал глава внешнеполитического ведомства на своей странице в Twitter.

Он подчеркнул, что такое решение Вашингтона является следствием ухудшения ситуации в республики. Так же свою роль сыграл тот факт, что присутствие дипломатов в посольстве "препятствует политике" Штатов.

Сайт kp.ru писал о том, что первые сотрудники американского посольства покинули Боливарианскую Республику еще в конце января. Тогда в Белом доме заверили, что не собираются полностью закрывать диппредставительство, однако сочти ситуацию в стране небезопасной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693740" frameborder="0"></iframe> Митинг в Венесуэле.

ИСТОЧНИК KP.RU