Гафт опроверг сообщения о своей госпитализации

СЕГОДНЯ 13:59 2019-03-12T14:07:03+03:00

Народный артист заверил, что с ним все в порядке, и пристыдил людей, распространяющих недостоверную информацию

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Во вторник, 12 марта, в российских СМИ появились сообщения о том, что советский и актер театра и кино Валентин Гафт был срочно госпитализирован. Однако данные слухи уже опроверг сам народный артист СССР.

Мужчина заверил, что с ним все в порядке и тут же пристыдил журналистов, распространяющих недостоверную информацию. По мнению Гафта, таким людям просто "нечего делать". Сейчас 83-летний режиссер находится дома и готовится к очередной постановке.

"Я неважно себя чувствовал, но я буду играть в спектакле 15 числа. Это безобразие!", - цитирует Гафта сайт телеканала "Звезда".

Сайт kp.ru писал о том, что днем ранее СМИ сообщали также о госпитализации легенды отечественного кино Василия Ланового, однако и эта информация оказалась недостоверной. Сам артист назвал происходящее "сумасшествием" и успокоил поклонников, заверив, что чувствует себя хорошо.

Валентин Гафт в свой юбилей прочитал стихи для "Комсомольской Правды".Сегодня удивительному актеру исполняется 80 лет

ИСТОЧНИК KP.RU