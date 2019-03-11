Глава МИД Австрии рассказала, как познакомилась с Путиным

СЕГОДНЯ 01:08 2019-03-11T01:23:25+03:00

Карин Кнайсль также призналась, что курила вместе с Сергеем Лавровым

Изменить размер текста: A A

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала, как познакомилась с президентом России Владимиром Путиным. По ее словам, это произошло 18 лет назад на первой встрече российского лидера с президентом США Джорджем Бушем в Любляне.

«Я впервые встретила Владимира Путина, еще когда работала журналисткой в 2001 году», - сообщила она в интервью газете «Коммерсант».

Карин Кнайсль добавила, что тогда беседовала с Путиным, обменивалась с ним мнениями. А иначе, как подчеркнула нынешняя глава австрийского внешнеполитического ведомства, президент России вряд ли принял бы ее приглашение на свадьбу.

Она также рассказала об отношениях с российским коллегой Сергеем Лавровым. Карин Кнайсль призналась, что у них сложилось такое взаимопонимание, что она даже курила с главой МИД РФ.

«После совместного обеда, когда Лавров закурил, я тоже выкурила с ним сигарету. Не знаю, правда ли, но в службе протокола мне сказали, что это то ли единственный, то ли редкий случай, когда гость курил с ним вместе», - вспомнила Кнайсль.

Австрийский министр добавила, что «и тут, в Вене, мы выкурили пару сигарет — такое тоже связывает».

«Я редко курю, только в особенные моменты и когда я чувствуют себя легко и комфортно», - уточнила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кто такая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, к которой президент РФ ездил на свадьбу

53-летняя Карин Кнайссль вышла замуж за 54-летнего предпринимателя и финансиста Вольфганга Мейлингера. Это ее первый брак. Бизнесмен ранее не был известен общественности. Но после того, как Кнайссель стала главой МИД Австрии, пара стала регулярно появляться на публике (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU