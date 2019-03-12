Германия, Британия и Франция закрывают воздушное пространство для Boeing 737 MAX 8
Во вторник, 12 марта, министр транспорта Германии Андреас Шойер заявил, что ФРГ закрывает свое воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX 8. По его словам, такое решение было принято в связи с крушением авиалайнера данного типа, которое произошло 10 марта в Эфиопии.
«Пока все сомнения не развеялись, я приказал заблокировать воздушное пространство Германии для Boeing 737 MAX 8», - сказал глава немецкого Минтранса в эфире местного телеканала N-TV.
А чуть позже появилась информация о том, что вслед за Германией закрыть свое воздушное пространство для новейших Boeing решили и Великобритания с Францией.
Стоит отметить, что ранее прекратить полеты Boeing 737 MAX 8 рекомендовало Европейское агентство авиационной безопасности (EASA), после чего от этих самолетов отказались авиакомпании порядка десяти стран.
Место крушения боинга в Эфиопии.
ИСТОЧНИК KP.RU