Германия, Британия и Франция закрывают воздушное пространство для Boeing 737 MAX 8

СЕГОДНЯ 18:57 2019-03-12T18:57:02+03:00

Такое решение власти этих стран приняли в связи с авиакатастрофой в Эфиопии [видео]

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Во вторник, 12 марта, министр транспорта Германии Андреас Шойер заявил, что ФРГ закрывает свое воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX 8. По его словам, такое решение было принято в связи с крушением авиалайнера данного типа, которое произошло 10 марта в Эфиопии.

«Пока все сомнения не развеялись, я приказал заблокировать воздушное пространство Германии для Boeing 737 MAX 8», - сказал глава немецкого Минтранса в эфире местного телеканала N-TV.

А чуть позже появилась информация о том, что вслед за Германией закрыть свое воздушное пространство для новейших Boeing решили и Великобритания с Францией.

Стоит отметить, что ранее прекратить полеты Boeing 737 MAX 8 рекомендовало Европейское агентство авиационной безопасности (EASA), после чего от этих самолетов отказались авиакомпании порядка десяти стран.

Место крушения боинга в Эфиопии.

ИСТОЧНИК KP.RU