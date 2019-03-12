2019-03-12T20:15:31+03:00
Политика

Работа электросетей Венесуэлы восстановлена почти по всей территории страны

Электричество в стране отсутствовало с 7 марта
Марина ВЕНЦОВА
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В Венесуэле электричество восстановили почти по всей территории страныВ Венесуэле электричество восстановили почти по всей территории страныФото: REUTERS
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Подача электричества восстановлена практически на всей территории Венесуэлы. Об этом заявил вице-президент по вопросам связи и культуры, министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.

"Сообщаю всем, что к полудню (19:00 мск) 12 марта была почти полностью восстановлена подача электричества по всей стране", - приводит его слова ТАСС.

Свет по всей территории Венесуэлы, как ранее писал сайт kp.ru, пропал вечером 7 марта. В связи с этим на следующий день в стране был объявлен выходной. Позже власти страны сообщили, что причиной самого масштабного в истории Венесуэлы блэкаута стала кибератака, проведенная с территории Соединенных Штатов. 11 марта армия Венесуэлы взяла под охрану энергосистему страны. При этом министр обороны боливарианской республики Владимир Падрино Лопес отметил, что за линиями электропередачи ведется воздушное наблюдение.

В связи с произошедшим Каракас намерен подать жалобу в ООН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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