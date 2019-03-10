Мадуро: США вызвали отключение электричества в Венесуэле с помощью высоких технологий

СЕГОДНЯ 01:38 2019-03-10T01:53:53+03:00

Выступая перед сторонниками в Каракасе, президент республики выразил уверенность, что «правда проявится – откуда, как и кто это сделал»

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая в субботу перед своими сторонниками на митинге в Каракасе, обвинил в масштабном отключении электричества «врагов страны».

По его словам, для атаки на систему электроснабжения республики «использовали высокие технологии, которые в мире есть только у правительства США».

«Энергетическая промышленность Венесуэлы была саботирована при помощи технологий империи и их самопровозглашенной марионетки (Хуана Гуайдо). Но нас не напугать», - в частности, заявил Мадуро.

При этом он выразил уверенность в том, что «мы узнаем, потому что Бог всегда на нашей стороне», и правда обязательно «проявится – откуда, как и кто это сделал». Выступление Николаса Мадуро транслировалось на его странице в Facebook.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, свет практически по всей стране пропал вечером в четверг, 7 марта, из-за чего в пятницу пришлось объявить выходной день. Президент Боливарианской республики обвинил в произошедшем «американский империализм».

Позже власти страны сообщили, что причиной самого масштабного в истории Венесуэлы блэкаута стала кибератака, проведенная с территории Соединенных Штатов. В связи с этим Каракас намерен подать жалобу в ООН.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696035" frameborder="0"></iframe> Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции.

ИСТОЧНИК KP.RU