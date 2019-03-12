Британский парламент повторно отверг проект соглашения с ЕС по Brexit

СЕГОДНЯ 22:43 2019-03-12T23:02:52+03:00

Голосование по проекту соглашения с Брюсселем прошло в палате общин уже второй раз

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Во вторник, 12 марта, британский парламент вновь отверг проект соглашения с ЕС об условиях Brexit, внесенный на рассмотрение палаты общин премьер-министром страны Терезой Мэй. На этот раз сделку с Брюсселем отклонил 391 депутат, а поддержали документ 242 народных избранника.

Между тем до даты официального выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза остается всего 17 дней, а у Лондона и Брюсселя до сих пор нет четко оговоренных условий Brexit, передает Reuters.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, итоги состоявшегося 12 марта голосования ни для кого не стали неожиданностью: британское правительство предполагало, что сделка Терезы Мэй по Brexit вновь не сможет получить одобрение парламента.

Стоит отметить, что ранее глава правительства Великобритании пообещала, что если депутаты повторно отвергнут сделку, то уже 13 марта они смогут проголосовать по вопросу о возможности выхода страны из ЕС без соглашения с Брюсселем.

Что касается первого голосования по Brexit, то оно прошло в британском парламенте 15 января, а его результаты стали провальными для нынешнего премьера Соединенного Королевства.

ИСТОЧНИК KP.RU