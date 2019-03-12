Парламент Великобритании 13 марта проголосует по вопросу Brexit без сделки

СЕГОДНЯ 23:32 2019-03-12T23:36:12+03:00

Мэй заявила, что выполнит все данные ранее обещания, касающиеся выхода из Евросоюза

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Депутаты Палаты общин парламента Великобритании смогут проголосовать по вопросу о возможности выхода страны из европейского сообщества без сделки с ЕС. Эту информацию подтвердила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй.

Глава правительства сделала заявление после того, как парламентарии во второй раз отклонили проект соглашения с Брюсселем об условиях Brexit. Она заверила, что будет придерживаться того плана действий, который анонсировала ранее.

"Я намерена полностью придерживаться сделанных обещаний. Позднее сегодня мы рассмотрим предложение провести завтра голосование по вопросу о том, поддерживает ли палата выход из ЕС без сделки 29 марта", - цитирует слова Мэй ТАСС.

Премьер подчеркнула, что если и 13 марта Палата общин проголосует против, то на следующий день перед парламентариями будет поставлен вопрос о необходимости переноса сроков выхода страны из ЕС с 29 марта на более поздний срок.

Такую возможность британское правительство обсуждало 26 февраля. Предполагается, что Brexit может быть отложен на два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU