Индия вслед за остальными странами приостановила использование Boeing 737 Max

СЕГОДНЯ 11:33 2019-03-13T11:34:32+03:00

Пока данные модели самолетов под запретом во многих странах мира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Было решено их не эксплуатировать их до того момента, пока не будет установлена причина трагедии в Эфиопии

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Индия сообщила о приостановке полетов над страной Boeing 737 Max. После катастрофы в Эфиопии данные самолеты оказались на стоянках сразу в нескольких странах. Было решено их не эксплуатировать до того момента, пока не будет установлена причина трагедии.

«Полеты самолетов Boeing 737 Max будут запрещены из всех аэропортов Индии. Кроме того, ни один самолет Boeing 737 Max не будет допускаться ко входу или транзиту в индийском воздушном пространстве с 16:00 по местному времени (13:30 по московскому)». Об этом Министерство гражданской авиации Индии сообщило в Twitter

На сегодняшний день самолеты данных моделей есть у двух индийских авиакомпаний. Полеты на них осуществляет SpiceJet и Jet Airways. Все билеты, которые были проданы на рейсы с участием данных самолетов не будут аннулированы. Министерство попросило перевозчика предоставить другие воздушные судна, но без взимания дополнительной платы с людей.

Авиакомпания SpiceJet уже объявила об отмене 14 рейсов, запланированных на 13 марта, сообщает телеканал «360».

Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился утром 10 марта в 60 километрах от Аддис-Абебы. На борту находилось 157 пассажиров и 9 членов экипажа. Рейс до Найроби оказался смертельным для всех них. Крушение было зафиксировано спустя шесть минут после взлета. Среди пассажиров было трое россиян.

Не исключено, что причиной крушения стали технические особенности системы «восьмерки». В Сети активно обсуждают, что перед падением борт отклонился от своего привычного курса. Почти по всему миру данные самолеты сейчас под запретом, российская авиакомпания S7 тоже присоединилась к ограничениям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696300" frameborder="0"></iframe> Россияне, погибшие в авиакатастрофе в Эфиопии сняли видео из аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU