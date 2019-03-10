Блогеры из России сняли последнее видео в аэропорту Эфиопии за минуты до гибели

Страшная авиакатастрофа, случившаяся утром 10 марта в районе вулкана Бишофту в Эфиопии, унесла жизни всех 157 человек, находившихся на борту лайнера авиакомпании Ethiopian Airlines.

Место крушения боинга в Эфиопии.

Именно этим рейсом летели и трое наших соотечественников - Сергей Вяликов, а также Екатерина и Александр Поляковы. Молодые люди любили путешествовать, вели активный образ жизни, а о своих поездках рассказывали в соцсетях, давали советы, как спланировать отдых. Они хотели посмотреть Кению, однако вышло совсем иначе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696300" frameborder="0"></iframe> Россияне, погибшие в авиакатастрофе в Эфиопии сняли видео из аэропорта.

"1,5 часа пересадки и летим в Кению", - подписала Катя свое самое последнее в жизни видео, сделанное в аэропорту Аддис Абебы. На кадрах тот самый самолет, который спустя всего несколько десятков минут разобьется о землю, унеся жизни граждан 33 разных государств.

Екатерина и Александр Поляковы погибли в авиакатастрофе в ЭфиопииФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Это был долгожданный зимний отпуск Саши и Кати. Известно, что девушка работала бухгалтером.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696307" frameborder="0"></iframe> Подруга Екатерины и Александра Поляковых рассказала о погибшей в Эфиопии паре.

Третий же погибший россиянин Сергей Вяликов был инструктором по прыжкам в тандеме - профессиональный парашютист и воздушный оператор. Знакомые отзываются о нем исключительно как о порядочном человеке, а также отмечают, что он никогда не курил и не позволял себе употреблять даже легкие алкогольные напитки.

Сергей Вяликов был инструктором по прыжкам в тандемеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

"Мы с ним вместе начинали прыгать в 2010–2011 годах. Произошедшее для меня — как гром среди ясного неба. Я даже не знала, что у него был загранник, он больше ездил по России", - прокомментировала случившееся знакомая молодого человека по имени Татьяна.

Между тем, мать Сергея уже также подтвердила сайту телеканала "360" информацию о гибели своего сына.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696314" frameborder="0"></iframe> Сергей Вяликов погиб при крушении самолета в Эфиопии.

Сайт kp.ru писал о том, что направлявшийся в Найроби Boeing 737 MAX 8 пропал с экранов радаров уже через шесть минут после вылета из аэропорта. Пилот успел сообщить о проблемах на борту и запросил разрешение на возвращение, однако было уже поздно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696251" frameborder="0"></iframe> Пассажирский самолёт разбился возле города Аддис-Абеба.

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